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階梯格柵破損漁民行走易打滑 新竹漁港碼頭改善完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹漁港碼頭階梯改善工程完工，解決碼頭階梯破損、易滑等安全問題。圖／新竹市府提供
新竹漁港碼頭階梯改善工程完工，解決碼頭階梯破損、易滑等安全問題。圖／新竹市府提供

新竹漁港碼頭階梯格柵受海水漲退潮影響，長期老舊缺損，容易造成漁民行走打滑，新竹市府重視漁民作業安全及漁業發展，向經濟部水利署北區水資源分署爭取補助240萬元經費，於今年12月完成新竹漁港碼頭階梯改善工程，解決碼頭階梯破損、易滑等安全問題，同時加裝航道夜間照明警示燈，保障漁民作業安全。

代理市長邱臣遠指出，市府重視漁民需求，今年於新竹漁港已陸續完成增設岸水岸電設備、整修漁民作業區沉陷路面、增設穆斯林祈禱室及漁工盥洗設施，滿足外籍漁工宗教及休憩需求，並補助新竹區漁會辦理魚市場整修工程，改善魚市場的硬體設施。

這次透過爭取水利署北區水資源分署計畫補助，大規模更新新竹漁港碼頭階梯防滑蓋板並安裝北堤航道輔助警示燈，全方位改善漁港工作環境，致力完善漁民的工作需求。

產發處表示，新竹漁港碼頭階梯格柵受海水漲退潮影響，長期老舊缺損，容易造成漁民行走打滑，此次市府向中央爭取經費，更換新竹漁港西側碼頭及凸堤處階梯防滑格柵約220平方公尺（約550階階梯），並於漁港北堤航道進出口處安裝10盞警示燈，輔助漁船航行前進，避免撞擊堤防設施，有效提升航行安全。

產發處補充，市府近兩年已透過北區水資源分署經費挹注約1447萬元，共完成2場魚苗放流、海洋資源調查監測、簡易船架設置、設置3座岸水岸電設備及這次的碼頭階梯格柵更新等項目，明年將持續爭取經費，改善新竹漁港作業環境，提升漁民作業安全。

新竹 漁民 碼頭

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