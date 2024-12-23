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空拍看台灣／湖中央有座土地公廟 初一、十五參拜要搭竹筏

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
位在桃園大溪的「屢豐宮」是全台唯一在水中的土地公廟，得搭竹筏登上圓形人工島才能參拜，由於景色特殊已成為社群熱拍的景點之一。記者季相儒／攝影
位在桃園大溪的「屢豐宮」是全台唯一在水中的土地公廟，得搭竹筏登上圓形人工島才能參拜，由於景色特殊已成為社群熱拍的景點之一。記者季相儒／攝影

位在桃園大溪的「屢豐宮」是全台唯一在水中的土地公廟，得搭竹筏登上圓形人工島才能參拜，由於景色特殊已成為社群熱拍的景點之一。

「屢豐宮」的廟位在桃園市大溪區新福圳一號池，是桃園農田水利會最大的貯水池，屢豐宮由開墾民眾興建，水利會於1967年執行大池擴建挖深計畫，以增加蓄水量，本來是要遷廟，據說當時挖土機啟動要挖土地公廟的時候，不斷發生機械故障的問題，最後施工單位透過向土地公擲筊詢問後，得知土地公不願意搬家，水利會只好予以保留，才因此有現今樣貌。

桃園市大溪區新福圳一號池（又稱頭寮大池、頭寮大埤）通水51年，蓄水面積15公頃，灌溉三層地區農田達202公頃，是桃園農田水利會最大的貯水池，特色為湖心有一座「水中土地公廟」，也是全台唯一，埤塘管理人員每逢初一、十五，得搭竹筏登上圓形人工島參拜，祈求風調雨順。

地方人士表示，當年因為頭寮大池滿水位時，廟只是一片浮出水面約3公尺直徑的小土丘，經擲筊決定留廟後，施工單位就地擴建1座超過3層樓高的鋼筋水泥圓形塔狀，作為土地公廟地基，地方盛傳或許是土地公很滿意，頭寮大池自此水源充沛，帶給三層地區生生不息的農業發展。

桃園市大溪區新福圳一號池（又稱頭寮大池、頭寮大埤）通水51年，蓄水面積15公頃，灌溉三層地區農田達202公頃，是桃園農田水利會最大的貯水池，特色為湖心有一座「水中土地公廟」，也是全台唯一，埤塘管理人員每逢初一、十五，得搭竹筏登上圓形人工島參拜，祈求風調雨順。記者季相儒／攝影
桃園市大溪區新福圳一號池（又稱頭寮大池、頭寮大埤）通水51年，蓄水面積15公頃，灌溉三層地區農田達202公頃，是桃園農田水利會最大的貯水池，特色為湖心有一座「水中土地公廟」，也是全台唯一，埤塘管理人員每逢初一、十五，得搭竹筏登上圓形人工島參拜，祈求風調雨順。記者季相儒／攝影
桃園市大溪區新福圳一號池，是桃園農田水利會最大的貯水池。記者季相儒／攝影
桃園市大溪區新福圳一號池，是桃園農田水利會最大的貯水池。記者季相儒／攝影
地方人士表示，當年因為頭寮大池滿水位時，廟只是一片浮出水面約3公尺直徑的小土丘，經擲筊決定留廟後，施工單位就地擴建1座超過3層樓高的鋼筋水泥圓形塔狀，作為土地公廟地基，地方盛傳或許是土地公很滿意，頭寮大池自此水源充沛，帶給三層地區生生不息的農業發展。記者季相儒／攝影
地方人士表示，當年因為頭寮大池滿水位時，廟只是一片浮出水面約3公尺直徑的小土丘，經擲筊決定留廟後，施工單位就地擴建1座超過3層樓高的鋼筋水泥圓形塔狀，作為土地公廟地基，地方盛傳或許是土地公很滿意，頭寮大池自此水源充沛，帶給三層地區生生不息的農業發展。記者季相儒／攝影
「屢豐宮」的廟位在桃園市大溪區新福圳一號池，是桃園農田水利會最大的貯水池，屢豐宮由開墾民眾興建，水利會於1967年執行大池擴建挖深計畫，以增加蓄水量，本來是要遷廟，據說當時挖土機啟動要挖土地公廟的時候，不斷發生機械故障的問題，最後施工單位透過向土地公擲筊詢問後，得知土地公不願意搬家，水利會只好予以保留。記者季相儒／攝影
「屢豐宮」的廟位在桃園市大溪區新福圳一號池，是桃園農田水利會最大的貯水池，屢豐宮由開墾民眾興建，水利會於1967年執行大池擴建挖深計畫，以增加蓄水量，本來是要遷廟，據說當時挖土機啟動要挖土地公廟的時候，不斷發生機械故障的問題，最後施工單位透過向土地公擲筊詢問後，得知土地公不願意搬家，水利會只好予以保留。記者季相儒／攝影
桃園市大溪區新福圳一號池（又稱頭寮大池、頭寮大埤）通水51年，蓄水面積15公頃，灌溉三層地區農田達202公頃，是桃園農田水利會最大的貯水池，特色為湖心有一座「水中土地公廟」，也是全台唯一。記者季相儒／攝影
桃園市大溪區新福圳一號池（又稱頭寮大池、頭寮大埤）通水51年，蓄水面積15公頃，灌溉三層地區農田達202公頃，是桃園農田水利會最大的貯水池，特色為湖心有一座「水中土地公廟」，也是全台唯一。記者季相儒／攝影
桃園市大溪區新福圳一號池（又稱頭寮大池、頭寮大埤）通水51年，蓄水面積15公頃，灌溉三層地區農田達202公頃，是桃園農田水利會最大的貯水池，特色為湖心有一座「水中土地公廟」。記者季相儒／攝影
桃園市大溪區新福圳一號池（又稱頭寮大池、頭寮大埤）通水51年，蓄水面積15公頃，灌溉三層地區農田達202公頃，是桃園農田水利會最大的貯水池，特色為湖心有一座「水中土地公廟」。記者季相儒／攝影
位在桃園大溪的「屢豐宮」是全台唯一在水中的土地公廟。記者季相儒／攝影
位在桃園大溪的「屢豐宮」是全台唯一在水中的土地公廟。記者季相儒／攝影
「屢豐宮」的廟位在桃園市大溪區新福圳一號池，是桃園農田水利會最大的貯水池。記者季相儒／攝影
「屢豐宮」的廟位在桃園市大溪區新福圳一號池，是桃園農田水利會最大的貯水池。記者季相儒／攝影
位在桃園大溪的「屢豐宮」是全台唯一在水中的土地公廟。記者季相儒／攝影
位在桃園大溪的「屢豐宮」是全台唯一在水中的土地公廟。記者季相儒／攝影

人工島 土地公 桃園

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