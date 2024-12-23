竹北勝利停四停車場全E化 增4成停車格年底前皆免費停

新竹縣竹北市勝利停四停車場（喜來登後方勝利二路上）全面升級，並且從人工收費改為全E化，將於12月23日至12月31日免費停車試營運，歡迎市民朋友共襄盛舉，體驗全新停車場的便利與品質。

竹北市長鄭朝方表示，勝利停四停車場原本的高壓磚鋪面因長期使用導致地面沉陷，雨天積水有如小水窪，鋪面掉料嚴重，導致路面坑坑巴巴不平整，以及周邊花台形成視線死角等。本所團隊針對停車場進行全面改善，包括拆除周邊花台、改用緣石設計，並更換燈具，營造通透且明亮的視覺空間；鋪面則採用混凝土基底搭配瀝青鋪面，並新設排水系統，有效解決積水問題。

鄭朝方指出，勝利停四停車場投入600萬徹底翻新，其中包含十興里長毛振福向縣府爭取補助100萬。升級後的停車場，從人工收費改為E化，新增智慧車牌辨識系統及多元支付。此外，車格數較原來大幅增加40%，由53格增加至72格，共增加19格；其中包含婦幼及無障礙車格各2格。

為讓市民體驗升級後的成果，竹北市公所將提供9天happy hour免費停車試營運，歡迎市民前來感受便利與品質提升的全新停車場。