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竹東蕭如松藝術園區修繕完成 園區煥然一新更具文化氣息

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次修繕希望讓遊客眼睛為之一亮，同時也提升園區環境和舒適度。圖／縣府提供
這次修繕希望讓遊客眼睛為之一亮，同時也提升園區環境和舒適度。圖／縣府提供

新竹縣知名景點之一竹東蕭如松藝術園區，今年獲文化部「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-蕭如松藝術園區記憶空間設施改善計畫」核定補助368萬元經費，歷經3個月進行園區門面暨區內木平台及館舍木料等修繕工程，如今園區煥然一新，更具文化藝術氣息，本周四舉辦蕭如松故居建築群修復及再利用計畫說明會，將說明相關歷史文化背景，以及文化資產價值。

新竹縣政府文化局長朱淑敏表示，蕭如松藝術園區從97年開放至今已16年，本次計畫執行內容包括全區木建築外觀護木漆、玻璃採光罩、故松居屋簷銅製天溝、招牌、入口景觀（佈告欄修繕、地下消防蓄水池修繕、地坪改善）、園區木平台及館舍木料雜項修繕、外牆損壞修繕、新增及汰煥庭園太陽能燈具。希望讓遊客眼睛為之一亮，同時也提升園區環境和舒適度。

文化局表示，園區內的五棟日式建築，在五葉松、果樹、茶花、梅花、櫻花、玉蘭花及玫瑰等陪襯下，環境幽美，思古之情油然而升。日式建築之美不論外觀與內部都非常具有特色，再加上蕭如松老師的故居（故松居），保存著蕭老師所使用的器皿等，都可以看到蕭老師的純樸之實。

縣文化局將於本周四早上10點到12點，舉辦蕭如松故居建築群修復及再利用計畫說明會，將說明相關歷史文化背景，以及文化資產價值。邀請民眾出席，藉由說明會綜合討論，凝聚共識，使計畫內容更為完整，建立歷史建築活化與環境共好的大未來。

五棟日式建築，松言堂為多功能教室，有樂齡班學習藝術教室及做會議室使用；松香廬為餐廳及下午茶之用；故松居為蕭如松老師故居及辦用室使用；松和廬為展覽館；松畫廬為蕭老師複製畫常設館。

歷經3個月進行園區門面暨區內木平台及館舍木料等修繕工程，如今園區煥然一新，更具文化藝術氣息。圖／縣府提供
歷經3個月進行園區門面暨區內木平台及館舍木料等修繕工程，如今園區煥然一新，更具文化藝術氣息。圖／縣府提供

文化局 文化資產 日式建築

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