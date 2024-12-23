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阿妹演唱會撼動大巨蛋周邊惹議 竹北市長喊話「來新月沙灣跳」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
張惠妹初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金打造獨一無二的大秀。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金打造獨一無二的大秀。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹21日首登台北大巨蛋開演唱會，逾3小時開唱包括「三天三夜」曲目讓歌迷嗨翻。不過周邊居民抱怨震動擾民，要求大巨蛋暫停跳動。新竹縣竹北市鄭朝方則喊話，「三天三夜可到新月沙灣跳，竹北一定等到你。」消息出爐時，有民眾放上張惠妹演唱會片段，直呼「從大螢幕上看到市長，市長也有去看！」

鄭朝方在臉書上喊話，表示張惠妹伴他成長28年，應該是頭號粉絲中的頭號，當年他和張惠妹一起入圍第19屆金曲獎，當時張惠妹就坐在他的前面，「看到她比我自己入圍還興奮」。他也歡迎張惠妹到竹北市開唱，「三天三夜可以來新月沙灣跳！沒問題的！我們竹北一定等到你！」

有網友在臉書留言放上一段張惠妹唱三天三夜的現場影片，眼尖的民眾發現，大螢幕上有帶到鄭朝方的畫面，在螢幕上和朋友一起尖叫了，直呼「想說那不是竹北市長嗎」，鄭朝方也回應「跟四萬顆星星一起唱一起哭一起跳!」

不少民眾在臉書上留言，期待張惠妹來竹北演唱，「希望張惠妹來新竹跳三天三夜」、「期待跟A mai一起在新月沙灘跳起來！！」「期待3天3夜 竹北約定」

竹北市公所在今年雙月海洋音樂季的「美麗莎灣～音浪派對」，選在新月沙灣登場，當時找來藝人凹與山、DJ RayRay、大成、戴愛玲以及「告五人」樂團依序接力演出，現場還設有氣墊水樂園、市集等，吸引許多民眾前去，在音浪派對之後，竹北的水月公園於舉辦「Bossa nova之夜」邀請日本知名歌手小野麗莎為竹北獻唱100分鐘，活動大受好評。

北市 張惠妹 竹北 鄭朝方

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