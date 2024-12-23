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每天可處理500噸垃圾 竹縣焚化爐26日試燒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣焚化爐啟用後，每天至少可處理500噸垃圾，解決垃圾堆置問題。圖／竹縣府提供
新竹縣焚化爐啟用後，每天至少可處理500噸垃圾，解決垃圾堆置問題。圖／竹縣府提供

新竹縣長年沒有自有的垃圾焚化爐，垃圾得外運焚燒或仰賴掩埋，不時衍生垃圾危機。縣長楊文科將新建焚化爐列為「五支箭」重大政策推動，歷經3年多工期，焚化爐將在26日點火試燒，預計明年中商轉，每天至少可處理500噸垃圾，逐步去化堆置垃圾。

新竹縣垃圾仰賴外縣市協助處理，在新竹市及苗栗縣焚化爐整修、歲修時，新竹縣垃圾得暫置轄內，迄今共約25萬噸，其中23萬噸集中在新豐竹北區域垃圾掩埋場內，2萬噸分布其他11鄉鎮。

新竹縣政府採BOO方式興建焚化爐，縣府指出，經過持續不懈的政策溝通與規畫，新竹縣焚化爐2021年7月動土興建，克服疫情期間種種挑戰，工程已至最後階段，26日將點火試燒。

該焚化爐採用先進燃燒技術和排放控制系統，能有效將熱能轉換成電能，達到「轉廢為能」的再生循環，且能減少溫室氣體排放，提高再生能源自給率。縣府環保局指出，點火試燒後，將接續進行盤體配線、儀電及外牆安裝，待最後的單機測試和系統整合測試完成後，就可正式營運。

新竹縣環保局預計，焚化爐明年中進入商轉，未來2爐的1天量能共可處理500噸垃圾。未來預計1年處理14萬噸垃圾，其中10萬為每天產生的家庭垃圾、4萬噸為堆置垃圾，並透過竹竹苗區域合作，請新竹市、苗栗縣持續代燒，預計5年內解決全縣25萬噸的堆置垃圾。

新竹 焚化爐 環保局

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