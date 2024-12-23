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桃園車站街友家當 民代籲設置物區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園車站通勤旅客眾多，周邊有不少街友以車站為家，民代呼籲市府效法台北市推動「街友友善置物區」，避免家當四散。社會局回應，離桃園車站最近的臨時置物處，因新民大樓重建遭拆除，之後將另覓合適地點，並加強跨部門合作，解決街友安置問題。

桃園車站周邊常見街友乞討，議員于北辰說，市府雖設法幫助許多街友回歸正常生活，但近期又見不少街友遊蕩，個人物品也散見街頭；台北市近年推動專用置物袋與放置區管理，白天幾乎看不到雜亂行李，桃園也應該效法，在車站內設置物區。

社會局社會救助科長陳彥良指出，桃園市2021年起即在桃園區文昌公園、朝陽公園及中壢區中正公園周邊設置置物處，其中文昌公園的置物處在新民大樓內，因大樓拆除而撤點。

陳彥良說，桃園車站周邊街友約10人，已發函詢問台鐵公司，評估在桃園、中壢車站設置物空間的可能性，尚待回覆。

另，議員林政賢也希望社會局，依據內政部「遊民安置輔導自治條例範例」，整合警察、消防、社會及衛生等多部門，成立「遊民問題處理委員會」，系統化解決街友安置與輔導問題。

陳彥良回應，目前六都中尚無特別成立專責機關，但遊民問題確實需跨部門合作，目前市府每年召開2次副市長層級的跨機關會議進行協調，並有定期聯合查訪機制。

桃園 街友 遊民

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