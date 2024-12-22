大溪老街觀光全台老街第3 桃觀旅局注入新作法玩出不同味道

交通部觀光署最新公布今年前10月台灣老街觀光人次統計，大溪老街523萬人次排名第三，市府觀光旅遊局長周柏吟今天下午認為，市府今年將大溪老街當周邊中心，做為大龍門觀光節點，重新把老街老品牌注入新作法，引進不同文化、結合鳳飛飛元素，吸引人潮「玩出不一樣的味道」。

根據交通部觀光署最新公布今年1到10月台灣老街觀光人次統計，鹿港老街1492萬人次第一、旗山老街595萬人次第二、大溪老街523萬人次第三、名列前芧，大溪老街旅遊在Google評價仍達4星級，市府觀旅局今年從大溪兩蔣園區改造到暑假舉辦慈湖燈光秀、夢幻水舞秀及新的大溪蔬食節、豆干節多種活動，積極營造大溪老街不一樣玩法。

周柏吟表示，大溪老街今年做了許多活動與大溪景點串聯，以大溪老街當做周邊中心，做為大龍門的觀光節點，重新將大溪老街老品牌融入新作法，近來的大溪豆干節，不再只是豆腐公會活動，而是引進日本沖繩石垣島特色，目的是結合不同文化、融入在地鳳飛飛元素及親子家庭元素，讓大溪全境動起來，吸引遊客，玩出大溪老街不一樣的味道。