桃園平鎮消防耶誕快閃 家長小孩打扭蛋拿禮物學防火保命技

「叮叮噹」再過3 天耶誕節，桃園市消防局平鎮分隊今天在新啟用廳舍，舉辦耶誕快閃活動，吸引家長、孩子120多人參與，分隊長黃嘉男下午表示，該分隊趁年終首次用新方式辦活動，家長、小孩在耶誕氣氛中，玩闖關遊戲、打扭蛋機拿禮物，體驗實用防火宣導和學習防火保命技能。

消防局第四大隊及平鎮消防分隊上月喬遷至平鎮中豐路、中庸路口附近，平鎮消防分隊新大樓落成啟用後，趁著耶誕前假日，打破傳統將分隊門面佈置大型泰迪熊玩偶及耶誕擺設和創新的防火宣導標示標語，讓家長、小朋友感受濃濃的耶誕氣氛。

在地家長趁著假日家長帶著孩子120多人，分上、下午前往平鎮分隊新大樓，提前在嚴肅的消防大樓感受耶誕氣氛，該分隊準備有趣的闖關遊戲，可透過拍照打卡闖關，讓小朋友玩扭蛋機遊戲、拿禮物，消防員現場介紹實用的防火宣導，適時讓家長、小朋友認識火災應變知識、體驗滅火器使用示範及居家防火注意事項，寓教於樂扎根防火觀念。