桃園車站街友家當四散 民代籲設「友善置物區」

桃園車站每日有大量旅客進出，有不少街友以車站為家。民代呼籲市府效法台北市推動「街友友善置物區」，避免家當四散。社會局回應，桃市已設臨時置物處，但離桃園車站最近的地點因新民大樓重建遭拆除，市府會重新尋找適合地點，並加強跨部門合作，解決街友安置問題。

桃園車站周邊常見街友乞討，議員于北辰表示，市府雖設法幫助許多街友回歸正常生活，但近期又見不少街友遊蕩，散落的物品經常引發恐慌；台北市近年推動專用置物袋與放置區管理，白天幾乎看不到雜亂行李，桃園也應效法，在車站內設置物區。

社會局社會救助科長陳彥良指出，桃園市2021年起即在3處公園周圍設有置物區，分別是桃園區的文昌公園、朝陽公園及中壢區的中正公園，其中文昌公園離桃園車站最近，但因該置物區設於今年被拆除的新民大樓內，該設施也被撤。

陳彥良表示，市府曾與當地里長、派出所等單位協調，計畫在景福派出所後方設置物區，但派出所擔心會影響執法，里長則擔憂設置物區會導致更多遊民長期聚集，加上附近有桃園國小，家長也反映不宜設置相關設施。

陳彥良說，相較台北車站街友約50人，桃園車站周邊街友僅約10人，且多數遊民主要活動地點是在公園，若在車站內設置物區效益恐不如台北；不過社會局已發函詢問台鐵公司，評估在桃園、中壢車站設置置物空間的可能性，尚待回覆。

議員林政賢呼籲社會局，應依據內政部「遊民安置輔導自治條例範例」，整合警察、消防、社會及衛生等多部門，成立「遊民問題處理委員會」，系統化解決街友安置與輔導問題。

陳彥良回應，目前六都中尚無特別成立專責機關，但遊民問題確實需跨部門合作，目前市府每年召開2次副市長層級的跨機關會議進行協調，並有定期聯合查訪機制；遊民問題主要涉及就業、就醫和居住三大面向，勞動、衛生等相關單位也會協助處理。