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叮叮噹！桃消聖誕打卡「轉扭蛋拿好禮」結合防火宣導

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
為呼應聖誕氛圍，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今舉辦「聖誕節防火宣導活動」，透過活動與民眾共同歡慶佳節，還有扭蛋活動吸引大小朋友參加。圖／草漯分隊提供
為呼應聖誕氛圍，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今舉辦「聖誕節防火宣導活動」，透過活動與民眾共同歡慶佳節，還有扭蛋活動吸引大小朋友參加。圖／草漯分隊提供

時序進入2024年尾聲，一年一度的聖誕節即將來臨，在這一天不論大人小孩都會期待收到驚喜的聖誕禮物。為呼應聖誕氛圍，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今舉辦「聖誕節防火宣導活動」，透過活動與民眾共同歡慶佳節，還有扭蛋活動吸引大小朋友參加。

桃園市政府消防局為今年聖誕節準備了特製的聖誕扭蛋機，只要至草漯、蘆竹、大園或其他指定分隊與防火宣導活動看板合照，並分享至該分隊社群媒體打卡標記2位以上好友，即可依顯示畫面交換獲得2枚扭蛋代幣，扭蛋內容豐富，有消防車模型、積木等各式精美宣導品，數量有限扭完為止。

隨著聖誕節的到來，許多人會布置聖誕樹、燈飾和裝飾品，讓家中充滿節日氣氛。然而，這些裝飾若使用不當可能會意外引起火災，為了讓民眾安心慶祝佳節，透過本次活動，草漯分隊的隊員與民眾同樂時也會為大家宣導正確的用火用電知識。

草漯分隊長陳建中表示，希望藉由這次的活動讓大家體驗到聖誕節氣氛之餘，還能夠學到正確的防火防災觀念，提升民眾的居家安全意識，讓大家能遠離火災的威脅，共同歡度一個平安愉快的聖誕節。

為呼應聖誕氛圍，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今舉辦「聖誕節防火宣導活動」，透過活動與民眾共同歡慶佳節，還有扭蛋活動吸引大小朋友參加。圖／草漯分隊提供
為呼應聖誕氛圍，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今舉辦「聖誕節防火宣導活動」，透過活動與民眾共同歡慶佳節，還有扭蛋活動吸引大小朋友參加。圖／草漯分隊提供
為呼應聖誕氛圍，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今舉辦「聖誕節防火宣導活動」，透過活動與民眾共同歡慶佳節，還有扭蛋活動吸引大小朋友參加。圖／草漯分隊提供
為呼應聖誕氛圍，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今舉辦「聖誕節防火宣導活動」，透過活動與民眾共同歡慶佳節，還有扭蛋活動吸引大小朋友參加。圖／草漯分隊提供

扭蛋 桃園 聖誕節

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