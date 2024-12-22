賴清德親頒褒揚令 表彰彭添富為台灣民主客家榮耀貢獻

總統府國策顧問、前立委添富上月26日因病過世，享壽74歲，家屬今天上午中壢區住宅旁舉辦告別示，總統賴清德親自頒贈褒揚令，由其子、市議員彭俊豪代表受贈，賴清德表彰彭添富一生推動台灣民主運動、重建客家榮耀及爭取桃園建設服務鄉親的貢獻，更感佩彭添富當年為了國家勇敢離開杏壇、縱身民主運動的志氣。

彭添富出生桃園市中壢區，曾擔任大園國中老師，因緣參選縣議員投入政治，歷任縣議員、省議員及精省後第一屆省諮議會議長、立委，曾任客委會副主委、桃園農田水利會秘書長、桃園市果菜市場董事長及總統蔡英文、賴清德國策顧問，長期照顧南桃園、沿海發展、服務客家鄉親，打下民進黨南桃園及沿海票倉基礎。

彭添富告別式莊嚴肅穆，隨著哀樂奏起，賴清德親自頒贈總統府褒揚令，民進黨秘書長林右昌頒贈黨旗，並由交通部長林佳龍介紹表彭添富生平事蹟以「良善正直、勤政愛民、推動民主、深愛台灣」16字形容彭的人格，民進黨立院總名柯建銘與藍綠立委多人均到場，由於彭添富生前廣結善緣，交往藍綠許多好友，告別式湧入大量民眾前往悼祭，儀式哀榮。

賴清德表彰彭添富一生為推動台灣民主運動、重建客家榮耀及爭取桃園建設服務鄉親的貢獻，他說，彭添富原是令人敬重的師表，也是民進黨創黨黨員，當年有感國民黨執政施行戒嚴、專制獨裁、貪汙腐敗，基於國家興亡、匹夫有責信念，毅然走出杏壇、縱身民主運動不顧安危，跟台灣民主志士共同努力至今不改其志。