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新竹購物節與竹市耶誕晚會將登場 都推出精彩獎項

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府設置12個以星座為主題的打卡點，讓民眾彷彿倘佯在銀河中，並搭配琳琅滿目的耶誕市集，希望帶起民眾逛街、旅遊熱度。圖／新竹市府提供
市府設置12個以星座為主題的打卡點，讓民眾彷彿倘佯在銀河中，並搭配琳琅滿目的耶誕市集，希望帶起民眾逛街、旅遊熱度。圖／新竹市府提供

耶誕佳節將近，新竹市府24日晚間將在護城河228紀念碑旁舉行「耶誕晚會」，市府城銷處表示，活動當晚將有精彩的音樂演出、免費熱飲兌換以及令人期待的耶誕禮物抽獎環節，抽獎獎項豐富，包含PlayStation 5 Pro、iPad等好禮。另外，新竹購物節也將在本月31日公布汽車、發財黃金、機車、十萬元購物金等大獎得主。

市府本月在市府幸福廣場、新竹市美術館到護城河沿岸布置璀璨燈光裝置藝術，藉此打造浪漫耶誕節氛圍，市府更與世界知名繪本「小王子」合作，設置12個以星座為主題的打卡點，讓民眾彷彿倘佯在銀河中，並搭配琳瑯滿目的耶誕市集，希望帶起民眾逛街、旅遊熱度。

市府表示，除了耶誕節相關活動，也搭配為期兩個月的新竹購物節活動，自購物節10月底開辦以來，發票登錄金額已突破50億元，顯現新竹作為好吃、好玩、好買城市的高消費力。民眾踴躍參加活動不僅可帶動地方經濟，人潮也讓城市充滿歲末的幸福氣氛。

城銷處指出，耶誕晚會抽聖誕禮物活動將於24日當天下午3點開始，完成指定打卡任務者可至服務台旁兌換摸彩券，限量1000張，兌完為止。另外，星河耶誕市集也推出每日限量活動「來自星河的漂流禮物」，即日起至12月23日前，服務台每日下午3點起發放限量摸彩券，於市集攤位消費滿50元可獲得1點，集滿4點即可參加摸彩活動，每日晚上8點將在舞台區現場抽出幸運得主。活動詳情可至「新竹市政府城市行銷處」FB粉絲專頁查詢。

另外．2024新竹購物節壓軸大獎抽預計於31日登場，包括汽車、香山財神廟發財黃金、機車、十萬元購物金、郵輪之旅等好禮，當日上午10點15分，將於2024新竹購物節FB官方粉絲專頁進行直播開獎，開獎過程中還有留言抽好禮等驚喜環節，邀請大眾一同見證大獎開出。發票最後登錄時間將於24日晚間11點59分截止，民眾可把握時間將手邊消費發票登載。

城銷處說，已登載發票的民眾要趕快確認是否為幸運得主，以免錯過兌獎時間喪失領獎資格。詳細對獎資訊可至2024新竹購物節FB粉專2024新竹購物節活動官網查詢。

市府本月在市府幸福廣場、新竹市美術館到護城河沿岸布置璀璨燈光裝置藝術，藉此打造浪漫耶誕節氛圍，市府更與世界知名繪本「小王子」合作，設置12個以星座為主題的打卡點。圖／新竹市府提供
市府本月在市府幸福廣場、新竹市美術館到護城河沿岸布置璀璨燈光裝置藝術，藉此打造浪漫耶誕節氛圍，市府更與世界知名繪本「小王子」合作，設置12個以星座為主題的打卡點。圖／新竹市府提供

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