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明年5月房屋稅新制 苗栗縣有7萬多戶降稅

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣房屋稅徵收率自治條例修正草案經議會三讀通過，新制7萬多戶受惠降稅。 本報資料照片
苗栗縣房屋稅徵收率自治條例修正草案經議會三讀通過，新制7萬多戶受惠降稅。 本報資料照片

苗栗縣房屋稅徵收率自治條例修正草案，最近經縣議會三讀無異議通過，縣府稅務局估算7萬多戶受惠降稅，稅損約5500萬元，差別稅率預估可增加約1億元稅收，整體仍增加約4500萬元。

稅務局提醒屋主最遲應於明年3月24日前遷入戶籍，明年期房屋稅才能繼續適用自住房屋優惠稅率1.2%或1%，否則將改按非自住住家用差別稅率課徵，提醒屋主把握期限。

房屋稅條例今年1月3日修正公布，強制地方政府實施住家用差別稅率，苗栗縣政府參考財政部公告的級距、級距數及標準，鼓勵住家用房屋自住，促使閒置房屋釋出增加供給，草擬修正房屋稅徵收率自治條例，提案縣議會審查，最近二、三讀會沒有異議通過，新標準明年5月開徵房屋稅適用。

稅務局指出，原自住房屋稅率1.5%，新制供自住、公益出租人出租使用，或以土地設定地上權之使用權房屋，並供使用權人自住使用者1.2％，但本人、配偶，及未成年子女僅持有1戶房屋，供自住且房屋現值在公告之一定金額以下者1％，非自住住家用房屋，分級差別稅率2.6％至4.8%。

此外，出租申報租賃所得，達所得稅法規定的當地一般租金標準者，或繼承取得的共有房屋，全國持有應稅房4戶以內者，每戶1.5％，持有5至6戶者每戶2％，持有7戶以上者每戶2.4％。

起造人持有使用執照所載用途為住家用的待銷售房屋，起課房屋稅1年內2％，超過1年，2年以內2.4％，超過2年，4年以內3.6％，超過4年，5年以內4.2％，超過5年4.8％。

稅務局表示，今年房屋稅核定19萬7392件，查定稅額16億4987萬餘元，明年適用全國單一自住優惠稅率7萬7057戶，減稅後稅損約5500萬元，惟差別稅率部分，預估可增加約1億元。

房屋 苗栗縣

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