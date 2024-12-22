工程師發揮巧思 攜手新竹動物園打造動物專屬遊具「藏食袋」

新竹市府為落實永續保護地球生態，透過公私合力建置「新竹市ESG媒合平台」，讓企業針對自身關注的環境保護議題與市府提案合作，建興儲存科技公司跨領域發揮巧思，動員30名工程師與新竹市立動物園保育員合作，利用回收的消防水袋製作出動物專屬的遊具，成功增加動物行為的豐富化，進一步減少動物刻板行為。

建興儲存科技公司指出，這次經由新竹市政府「新竹市ESG媒合平台」的介紹，公司發現可以為動物製作玩具，還可改善動物刻板行為，促進動物更自然呈現其行為。從今年8月開始，建興工程師便多次進入動物園場勘，並與保育員深入交流，了解動物習性後，決定製作專屬遊具。

建興儲存科技公司說，為了幫來自南美洲的絨鼠打造「跳跳台」，以及循環利用消防水袋為紅毛猩猩、台灣獼猴和馬來猴設計「藏食袋」。公司員工在保育員的指導下創意十足地完成遊具，並與保育員合作將其安置於動物展場。當絨鼠活潑地探索跳跳台，台灣獼猴用鼻子與雙手細細搜尋藏在水袋中的蔬果時，員工們深感欣慰，期待未來再為更多動物設計專屬玩具。

新竹動物園表示，感謝建興儲存科技公司熱情同仁與保育員共同合作，透過多次溝通與討論，確認遊具的安全性與符合動物習性，為動物量身製作專屬遊具，提供動物適當的環境與感官刺激，大幅提升動物行為豐富化並滿足其需求。

代理市長邱臣遠表示，ESG是指環境保護（E：environment）、社會責任（S：social）和公司治理（G：governance），市府建置「新竹市ESG媒合平台」，其中有12項合作議題，31個合作計畫，提供企業參考合作。