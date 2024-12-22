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工程師發揮巧思 攜手新竹動物園打造動物專屬遊具「藏食袋」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
建興儲存科技公司跨領域發揮巧思，動員30名工程師與新竹市立動物園保育員合作，利用回收的消防水袋製作出動物專屬的遊具。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司跨領域發揮巧思，動員30名工程師與新竹市立動物園保育員合作，利用回收的消防水袋製作出動物專屬的遊具。圖／新竹市府提供

新竹市府為落實永續保護地球生態，透過公私合力建置「新竹市ESG媒合平台」，讓企業針對自身關注的環境保護議題與市府提案合作，建興儲存科技公司跨領域發揮巧思，動員30名工程師與新竹市立動物園保育員合作，利用回收的消防水袋製作出動物專屬的遊具，成功增加動物行為的豐富化，進一步減少動物刻板行為。

建興儲存科技公司指出，這次經由新竹市政府「新竹市ESG媒合平台」的介紹，公司發現可以為動物製作玩具，還可改善動物刻板行為，促進動物更自然呈現其行為。從今年8月開始，建興工程師便多次進入動物園場勘，並與保育員深入交流，了解動物習性後，決定製作專屬遊具。

建興儲存科技公司說，為了幫來自南美洲的絨鼠打造「跳跳台」，以及循環利用消防水袋為紅毛猩猩、台灣獼猴和馬來猴設計「藏食袋」。公司員工在保育員的指導下創意十足地完成遊具，並與保育員合作將其安置於動物展場。當絨鼠活潑地探索跳跳台，台灣獼猴用鼻子與雙手細細搜尋藏在水袋中的蔬果時，員工們深感欣慰，期待未來再為更多動物設計專屬玩具。

新竹動物園表示，感謝建興儲存科技公司熱情同仁與保育員共同合作，透過多次溝通與討論，確認遊具的安全性與符合動物習性，為動物量身製作專屬遊具，提供動物適當的環境與感官刺激，大幅提升動物行為豐富化並滿足其需求。

代理市長邱臣遠表示，ESG是指環境保護（E：environment）、社會責任（S：social）和公司治理（G：governance），市府建置「新竹市ESG媒合平台」，其中有12項合作議題，31個合作計畫，提供企業參考合作。

邱臣遠說明，建興儲存科技公司除透過實際行動來動物園製作動物遊具，並贊助動物認養卡及認養基金，所有認養經費皆撥入「新竹市立動物園動物認養專戶」，經費將用於提升動物福祉，依實際需求提供給動物，如動物醫療相關藥品器材之購買、醫療環境設備之優化，動物行為豐富化相關設備物品的購買或製作，辦理野生動物保育與生態環境保護等教育活動及國小學童夏令營課程等。

建興儲存科技公司工程師使用消防水製作台灣獼猴的藏食袋。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司工程師使用消防水製作台灣獼猴的藏食袋。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司循環利用消防水袋為台灣獼猴設計「藏食袋」。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司循環利用消防水袋為台灣獼猴設計「藏食袋」。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司員工製作絨鼠跳台。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司員工製作絨鼠跳台。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司幫來自南美洲的絨鼠打造「跳跳台」。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司幫來自南美洲的絨鼠打造「跳跳台」。圖／新竹市府提供

動物園 新竹 認養

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