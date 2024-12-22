免費健檢年齡下修 竹市預防保健這族群利用率最低　

提升國民健康，預防慢性疾病，新竹市府今指出，2025年元旦起配合國民健康署宣布「免費成人健康檢查年齡從40歲下修至30歲」，年滿30至39歲民眾每5年可免費篩檢1次，檢查項目包含血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重評估，同時新增尿酸健檢項目，民眾只要帶健保卡至竹市131間合約醫療院所即可進行檢查。

據衛福部統計，30至39歲成年人中有超過20%存在潛在健康風險，如高血壓、高血脂及肥胖問題。衛生局說，慢性病是健康的無形殺手，許多慢性病風險可能在30歲左右悄然形成，但通常要到40歲後才會出現明顯症狀。

據2022年成人預防保健服務數據顯示，40歲以上自述無三高相關疾病民眾，接受成人預防保健服務後，發現有血脂、血壓、血糖等任一項異常者，超過3成，一旦發現身體有異狀時，健康已亮起了警燈，而錯失了預防的最佳時機。衛生局說，為此，竹市配合中央政策，下修免費成人健康檢查年齡，讓年輕族群及早發現潛在健康風險，減少未來的醫療負擔。

衛生局說明，竹市成人預防保健服務的利用率以60至64歲族群最高，達27.9%；而利用率最低的則為40至44歲族群，僅18.6%，顯示年齡層越低，越容易忽視健康檢查的重要性，特別是該年齡層的男性，使用成人預防保健服務的比例不到五分之一。

為了提高市民篩檢的便利性與可及性，市府提供QR code，可快速檢視竹市合作提供免費成人健康檢查的131家醫療院（診）所，滿足不同族群的需求，拉近健檢服務與市民的距離；民眾亦可至衛生局官網「健康篩檢專區」查詢合作的醫療院（診）所。

此外，竹市每年與醫療院所攜手辦理超過300場整合性篩檢活動，篩檢地點涵蓋社區、醫院及診所等，讓民眾能依自身需求選擇合適的時間和地點就近篩檢。

衛生局指出，希望透過擴大免費檢查服務幫助更多民眾了解自身健康狀況，及早發現問題並進行治療。30至39歲市民每5年可免費檢查一次；40至64歲市民每3年一次；65歲以上市民每年一次。此外，45至79歲市民或40至79歲原住民還可享有一次免費的B、C型肝炎篩檢服務。