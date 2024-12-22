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SDGs淨零排放推氫能發展 苗栗縣政府獲國家永續發展獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國家永續發展獎苗栗縣政府工商發展處今年代表，以「栗創永續三生行動計畫」為題首次參加即獲獎，處長詹彩蘋（右）代表領獎。圖／苗栗縣政府提供
國家永續發展獎苗栗縣政府工商發展處今年代表，以「栗創永續三生行動計畫」為題首次參加即獲獎，處長詹彩蘋（右）代表領獎。圖／苗栗縣政府提供

聯合國17項永續發展目標（SDGs）2050年淨零排放，苗栗縣政府規畫氫能源產業專區促進民間參與公共建設，參加行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」，獲得政府機關類入選獎肯定。

國家永續發展獎苗栗縣政府工商發展處今年代表，以「栗創永續三生行動計畫」為題首次參加即獲獎，SDGs2050年淨零排放目標，縣府推動苗西綠能區，全縣目前太陽光電發電總裝置容量，已達36萬多瓩，年發電量近4.5億度，風力發電137座機組，總裝置容量近65萬瓩，年發電量約20億度。

縣府盤點優勢，利用太陽光電、風力發電的勢，選定銅鑼鄉近2公頃的縣有地，規畫氫能示範專區第一階段開發，初步完成可行性評估，導入民間在氫能專區投資興建綠能設施，並藉由擴大再生能源量能、韌性等，推動能源轉型為低碳永續城市。

工商發展處長詹彩蘋表示，「栗創永續三生行動計畫」除了推動綠色城市及能源策略，企業輔導方面，縣府配合經濟部政策，推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級輔導計劃」，與企業共同攜手朝低碳化、智慧化轉型前進，推動SDGs永續發展目標。

國家永續發展獎獲政府機關類入選獎，縣長鍾東錦肯定，認為團隊要積極參公共政策競賽，才知道別人贏在哪裡，苗栗輸在哪裡，只要每次進步一點，就不會原地踏步，國家永續發展獎表達強烈的企圖心，態度上已經先贏了一半，尤其在公部門上班，最難的是保持初心，為自己的職涯，爭取屬於自己的高光時刻。

國家永續發展獎苗栗縣政府工商發展處今年代表，以「栗創永續三生行動計畫」為題首次參加即獲獎。圖／苗栗縣政府提供
國家永續發展獎苗栗縣政府工商發展處今年代表，以「栗創永續三生行動計畫」為題首次參加即獲獎。圖／苗栗縣政府提供

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