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解決多年垃圾危機 新竹縣焚化爐26日點火試燒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
屆時每天至少可處理500噸垃圾，徹底解決垃圾堆置問題。圖／縣府提供
屆時每天至少可處理500噸垃圾，徹底解決垃圾堆置問題。圖／縣府提供

新竹焚化爐將在12月26日點火試燒，解決困擾多年的垃圾危機，未來接續進行盤體配線、儀電及外牆安裝，待最後的單機測試和系統整合測試完成後，就可正式營運，屆時每天至少可處理500噸垃圾，徹底解決垃圾堆置問題。

新竹縣長楊文科上任即將屆滿6年，縣府今天指出五支箭重大政策的具體成果，AI智慧園區智邦科技已進駐營運；生命紀念園區就近治喪已6鄉鎮提案由縣府補助新設或優化設施；科三計畫納入桃竹苗大矽谷；台知園區將於辦理聽證會後進行內政部都市計畫審議程序；焚化爐將在26日點火試燒，解決困擾多年的垃圾危機。 

經過持續不懈的政策溝通與規畫，新竹縣焚化爐於110年7月動土興建，克服疫情期間種種挑戰，工程已至最後階段，即將於本月26日點火試燒。焚化爐採用先進燃燒技術和排放控制系統，能有效將熱能轉換成電能，達到「轉廢為能」的再生循環，擁有比傳統焚化爐更高的經濟效益，且能減少溫室氣體排放，提高再生能源自給率，將成為國內廢棄物再生能源發電的標竿。 

AI智慧園區則引進智邦科技、緯創資通、義隆電子和普生等四大廠商，智邦科技更是在今年11月將總部正式進駐營運，整座園區將可帶來4000個就業機會，創造上千億元產值。 

新竹縣經濟產業未來的重中之重「科三計畫」與「台知園區」，多年來並無進展，楊文科上任後推動，兩案皆獲得顯著推進，目前「科三計畫」已納入中央桃竹苗大矽谷計畫之中，而「台知園區」則在延宕20年後，取得重大進展，內政部第14次專案小組會議要求縣府辦理聽證會，完成後將繼續都市計畫審議程序。 

生命紀念園區採「就近治喪」辦理，目前已有新埔、關西、竹東、寶山、尖石及五峰等6鄉鎮提出新設置或現有設施優化等方案，縣府將全力協助並給予補助，提供符合縣民的治喪服務。 

此外，十大交通建設方面，已有7案獲中央核定補助，正在發包中，楊文科帶領團隊逐步克服經費、環評、規畫設計等艱難，順利在今年10月動工，為大新竹生活圈交通便利立下里程碑。 

教育方面，因應新竹縣人口快速增加，全力建校、擴校，例如嘉豐國小、文興國小、文興國中、勝利國中均在最短時間內如質如期完成，湖口高中遷校、六家高中擴校、新竹縣立實驗高中等均穩步進行中，逐步完善新竹縣學子的教育環境。

新竹 楊文科 焚化爐

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