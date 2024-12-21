苗栗全縣家長會長授證交流 女童墜樓受傷案引起關注

苗栗縣政府今天在新港國中小辦理家長會長授證典禮及各校家長會會長交流，日前縣內發生國小女童墜樓受傷事件，引起許多家長關注，在會中座談時希望加強生命教育課程，以潛移默化方式讓孩子知道生命的可貴。

縣長鍾東錦強調，當天在議會接受總質詢，得知意外發生，他立即從議會趕到醫院了解狀況，先前也曾在校長會議中請託各校校長必須格外關注新住民家庭的孩子，他們都有優秀的基因組合，但功課方面父、母不一定有能力輔導，以致課業落後，衍生心理健康等困擾。

國立苗栗高中家長會長陳彥云表示，國小女童墜樓事件有不少耳語流傳，對一些孩子的身心造成影響，希望能加強心理輔導，另外縣內國中小學生尋求諮詢的頻率增加，讓當家長的聽了都心痛，家長會與相關專業人員討論過，希望安排一些孩子能接受的課程，落實生命教育。

縣府教育處指出，家長會是學校與家庭的重要橋梁，為暢通親師溝通管道、促進家長間交流，特地辦理這次交流，除邀全縣國民中小學及公私立高中職校長、家長會長參與，並由縣長授證、頒贈感謝狀。

鍾東錦表示，家長與學校攜手合作才能創造親、師、生三贏局面，學校家長會扮演家長與學校溝通橋梁，除能協助校務發展，並能助家長處理解決各種孩子教育問題，在學校教育有舉足輕重、不容忽視的地位。縣府希望能持續與學校建立良好的夥伴關係，共創「學校用心、家長關心、學生開心」的三贏局面。

竹苗區國中會考117學年免試入學將改採五級分加7積點的比序方案，目前就讀國小六年級學童是第一批對象，會中也針對新制提出各項說明。