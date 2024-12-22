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其人其事／67歲陳士侯創作不停歇 一生畫畫比做總統快活

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
金鼎獎畫家陳士侯工筆花鳥畫作栩栩如生。記者曾增勳／攝影
金鼎獎畫家陳士侯工筆花鳥畫作栩栩如生。記者曾增勳／攝影

「用筆墨寫日記，畫畫創作一輩子了無遺憾。」畫家陳士侯一生學畫、作畫，師事嶺南畫派宗師歐豪年，從插畫到專精工筆山水、花鳥與佛像，作品種類繁多，曾獲金鼎獎殊榮，雖然興趣成為工作，看似樂在其中，看一路走來，也有不少辛酸苦楚。

今年67歲的陳士侯，高中就開始學畫畫，大學第一志願也是國立藝專（台藝大前身）書畫系，當兵退伍雖持續創作，但為了生活，他早上送報、中午洗碗，直到在漢聲出版社做12本「中國童話」插畫才慢慢走出自己的路。後來，他被華一出版社挖角，完成20本「兒童通俗文學」插畫，也憑此作品榮獲金鼎獎。

陳士侯30歲確定人生方向，1989年舉辦人生第一次畫展，由於自幼在農村長大，首展主題特別選蔬果，雖然與當代流行牡丹花卉有別，但回響出乎意料得好，104幅畫全賣光，讓他更加確定自己選擇，此後每次畫展都有不同主題，台灣特有鳥類、魚蝦到羅漢佛像，創作不斷推陳出新，呈現方式也從傳統畫布橫跨到茶具酒器等。

「我一生的機運滿好，也得到很多貴人幫助，支持我在畫畫生涯走到現在」，陳士侯說，走上畫家藝術創作這條路並不容易，要耐得住辛苦和寂寞，他從無到有的畫畫精彩人生，「自己擁有的一磚一瓦和家庭，都是自己一筆一筆畫出來的」，現在除了吃喝睡覺，每天都在畫畫，樂在其中，做自己歡喜做的事還有收入，做總統都沒這麼快活。

人生 畫家 金鼎獎

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