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台灣燈會安座 棒球場融入燈區

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，本次主燈「無限樂園島」不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，昨下午舉行安座儀式，期望活動能如期並順利。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，本次主燈「無限樂園島」不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，昨下午舉行安座儀式，期望活動能如期並順利。記者翁唯真／攝影

2025台灣燈會將於2月12日至23日在桃園高鐵站前舉行，本次主燈「無限樂園島」不以具象的蛇為造型，改以抽象符號呈現，昨天主燈安座。交通部觀光署長周永暉表示，明年1月3日將舉行主燈及小提燈發布記者會，今年小提燈很有變化，大家可以期待。

台灣燈會時隔9年再回到桃園舉辦，各項精采燈藝作品將遍及桃園機場捷運A18高鐵站前廣場及A19站桃園體育園區站周邊場域，2大展區共規畫1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件作品。桃園市長張善政表示，昨天安座儀式順利，歡迎台灣所有好朋友都來桃園看燈會。

周永暉說，現在主燈和場域都在趕工中，希望能如期在2月12日前就緒，明年1月3日會舉行主燈跟小提燈發布記者會，小提燈很有變化，期待大小朋友都喜歡。

中華隊在世界12強棒球賽勇奪金盃，燈會也將棒球場造型融入燈區配置，呼應奪冠的喜悅與榮耀，同時詮釋棒球為台灣國球的美名；另本次主燈邀請藝術家李明道操刀，運用多項嶄新科技，以擅長的影像創作，涵蓋棒球文化、機場意象、在地人文、國際參與等多項元素，傳達光明與繁榮的意涵。

台灣燈會 桃園機場 機場捷運

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