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2025台灣燈會主燈桃園安座 棒球場造型融入展區

中央社／ 桃園21日電

2025台灣燈會將於明年2月12日至2月23日於桃園市舉行，主燈「無限樂園」今天安座。交通部觀光署長周永暉表示，將搭配中華隊在12強棒球賽奪冠，把棒球場造型融入燈區配置。

觀光署指出，2025台灣燈會是繼2016年後再次回到桃園舉辦，這次規劃有「主燈展演場（A18展區）」及「光的遊戲場（A19展區）」2大展區，共有1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品。

周永暉今天與桃園市長張善政共同主持主燈「無限樂園」安座典禮，周永暉說，現在主燈及場域都在趕工中，盼能如期在2月12日前就能就緒。

周永暉指出，這次燈會剛好搭上中華隊在世界12強棒球賽奪冠，因此也將棒球場造型融入燈會燈區配置，呼應奪冠的喜悅與榮耀，同時詮釋棒球為台灣國球的美名。

周永暉表示，燈會現場也會準備人氣打卡點，歡迎國內外人士參與，目前已知有北美的踩線團可能參與，希望2月可以抵台同樂。

觀光署指出，預計明年1月3日於台北圓山大飯店舉行2025台灣燈會主燈造型發表記者會，屆時主燈將正式亮相；2025台灣燈會將於明年2月12日元宵節晚間7時正式開燈，活動至2月23日晚間10時結束。

台灣燈會 周永暉

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