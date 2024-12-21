大鹿林道砍伐受災木 受天候影響延長交管至明年1月29日
林業及自然保育署新竹分署在大鹿林道22公里至24.5公里沿線火災跡地伐除受災木並同步執行復育造林工作，因今年10、11月間的颱風頻繁，受天候因素影響作業進度，新竹分署將延長交通管制至明年1月29日。
新竹分署指出，為維護施工管制區段作業人員與用路人行車安全因此採取交通管制，每周一至周五上午7時30分至下午4時30分，採每小時半點放行10分鐘，中午11時30分至12時 30分作業休息不管制，另外，國定假日及周六、日也不管制。
新竹分署提醒用路人，施工區路面偶有枝條、樹皮等物，行經當地路段請減速慢行，依序通過，切勿停留觀看；對於暫放在工區內的枝條、木材等物均屬國家財產，請勿撿拾，避免誤觸森林法第50條竊取森林主、副產物罪嫌。
大鹿林道是前往苗栗縣觀霧地區的必經之路，交通管制期間，大鹿林道沿線1公里、12公里、21公里及25公里處都設有管制告示牌，請用路人耐心等候，配合交管人員的指揮；如果遇到緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員，在安全無虞之情況下機動放行，造成不便敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言