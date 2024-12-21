大鹿林道砍伐受災木 受天候影響延長交管至明年1月29日

林業及自然保育署新竹分署在大鹿林道22公里至24.5公里沿線火災跡地伐除受災木並同步執行復育造林工作，因今年10、11月間的颱風頻繁，受天候因素影響作業進度，新竹分署將延長交通管制至明年1月29日。

新竹分署指出，為維護施工管制區段作業人員與用路人行車安全因此採取交通管制，每周一至周五上午7時30分至下午4時30分，採每小時半點放行10分鐘，中午11時30分至12時 30分作業休息不管制，另外，國定假日及周六、日也不管制。

新竹分署提醒用路人，施工區路面偶有枝條、樹皮等物，行經當地路段請減速慢行，依序通過，切勿停留觀看；對於暫放在工區內的枝條、木材等物均屬國家財產，請勿撿拾，避免誤觸森林法第50條竊取森林主、副產物罪嫌。

大鹿林道是前往苗栗縣觀霧地區的必經之路，交通管制期間，大鹿林道沿線1公里、12公里、21公里及25公里處都設有管制告示牌，請用路人耐心等候，配合交管人員的指揮；如果遇到緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員，在安全無虞之情況下機動放行，造成不便敬請見諒。