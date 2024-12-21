2025台灣燈會小提燈變化多 主燈元宵節晚間7時正式桃園開燈

2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，本次主燈「無限樂園島」不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，今下午舉行安座儀式，期望活動能如期並順利。交通部觀光署長周永暉表示，明年1月3日將舉行主燈及小提燈發布記者會，今年小提燈很有變化，大家可以期待。

2025台灣燈會時隔9年再次回到桃園舉辦，各項精彩燈藝作品將遍及桃園機場捷運A18高鐵站前廣場及A19站桃園體育園區站周邊場域，2大展區共規畫1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品。

今下午舉行2025台灣燈會主燈安座儀式，桃園市長張善政表示，今天儀式相當順利，大家也都期待明年燈會在桃園一切順利，歡迎台灣所有好朋友都來桃園看燈會。

周永暉說，現在主燈跟場域都在趕工中，希望能如期在2月12日前就能就緒，明年1月3日會舉行主燈跟小提燈發布記者會，小提燈很有變化，期待大小朋都喜歡。

周永暉表示，現場至少會展出300件作品，也會準備人氣打卡點，希望活動現場樂園一樣玩，也歡迎國內外朋友都前來參與，目前也知道有北美的踩線團可能前來，希望2月可以來台同樂。

這次巧逢中華隊於世界12強棒球賽勇奪金盃，也將棒球場造型融入本次燈會燈區配置，呼應奪冠的喜悅與榮耀，同時詮釋棒球為台灣國球的美名；另本次主燈邀請知名藝術家李明道操刀，運用多項嶄新科技，以其擅長的影像創作，涵蓋棒球文化、機場意象、在地人文、國際參與等多項元素，展現千變萬化的視覺語言，同時傳達光明與繁榮的意涵。