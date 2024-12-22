竹市舊物新玩意拍賣 萬元決標檜木中藥櫃吸睛

中央社／ 新竹市21日電

林業及自然保育署新竹分署與竹市府合作，今天舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動，有民眾得標修復再生的木製鋼琴，也有人以萬元標走檜木中藥櫃，直呼值得。

「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動今天在新竹市將軍村舉行，現場展出27件再生家具，超過200名民眾參與。

農業部林業署新竹分署副分署長劉忠憲出席致詞指出，農業部已第2年參與竹市再生家具拍賣活動，期盼推動國產木材再利用，將自然資源物盡其用，讓二手家具修復同時保留歷史韻味。

新竹市環保局表示，此次展示多件經修復的特色家具，包括檜木中藥櫃、新竹女中課桌椅，還有鋼琴與鋼琴演奏椅等，其中檜木中藥櫃經木藝師巧手修復後，兼具實用性與藝術價值，今天以新台幣1萬1300元決標。

得標檜木中藥櫃的蕭姓小姐說，她從小喜歡跟著長輩到中藥行，此次參加競標是希望回憶兒時點滴，認為相當值得。

以3000元得標二手鋼琴的徐姓小姐表示，她將把鋼琴捐贈給公益團體，讓再生鋼琴繼續使用下去。

中藥 新竹 鋼琴

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