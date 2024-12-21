注意石虎出沒！苗栗128縣道通霄段拓寬完成1.3公里

苗栗縣128縣道是縣內山、海線往來的要道，但部分路段狹窄，地方爭取拓寬，其中從國道3號交流道至烏眉國中的1.3公里路段最近已拓寬完成，縣府將在24日上午辦完工祈福典禮。拓寬路段15公尺寬，雙向各有一個主線道及慢車道，因途經烏眉國中、國小2所學校，速限維持40公里。

縣府指出，128線起於通霄火車站前，東行經國道3號通霄交流道至公館鄉119甲線，全長約21公里，是連 絡濱海通苑地區與山線苗栗、銅鑼的主要幹道，為改善通霄往銅鑼的狹窄路段，縣府提報中央並請立委陳超明協助爭取，2021年12月獲交通部核定納入「生活圈道路系統建設計畫」補助工程，總經費1億9091萬元，將寬度8至10公尺的原有路寬拓為15公尺，大幅增加行車安全性及促進地方經濟發展。

縣府工務處表示，128線拓寬案推動多年，2007年就已辦理路線規畫公聽會，當時多數民眾反對烏眉社區原路拓寬，要求改闢外環道，後來在陳報用地徵收計畫時又引發路線截彎取直、石虎保育等反對意見，工程計畫因而停擺多年；4年前相關單位優先規畫128縣道通霄交流道口至烏眉國中的1.3公里路段，當時有12、15、20公尺路寬的3項不同方案，經表決，多數與會人都贊同拓寬為15公尺。

縣府表示，128線從交流道至烏眉國中優先拓寬路段在取得地方共識後提報中央爭取補助，地方配合款15％，去年開始施工，最近已完工，其他狹窄路段是否有拓寬需求，後續將視地方居民的需求推動辦理。