短約限制發展性 桃園訂新辦法為歷史廳舍解套

桃園市文化局廳舍場館眾多，因委外營運，即便廠商營造的藝文環境氛圍與期待有落差，也無法過度干預，造成地方文化水平難以提升；文化局訂定「桃園市特定文化設施運用辦法」，將廳舍交給基金會管理， 盼維持一定品質，也期待帶動發展。

桃園市議員舒翠玲表示，桃園許多歷史建築極富特色，但早期缺乏專業單位營運管理，發展有限，甚至大門深鎖，十分可惜。有些廳舍近期在市府活化之下逐漸起色，保留日式風貌的壢景町警察宿舍與壢小故事森林就發展不錯，市府應可考慮更上一層樓，參考新竹辛志平校長故居做法，克服使用明火問題，利用廳舍開餐廳，讓規畫文化美食之旅。

文化局指出，桃園藝文場館目前委外營運有促參、標租和採購勞務委託3種模式，第一種模式雖然最能達到市府期待的效果，但前期準備工作時間長，適用；第二種模式業者得自負盈虧，看重周邊商機與民眾消費力；第三種通常用於面積不大又缺乏商機廳舍，由市府花錢請人經營管理，也是目前廳舍最常採用的模式。

然而，無論是標租或採購勞務委託，合約多半是1、2年短約，由於無法保證短期回本及獲利，業者不敢貿然投入大筆資金建設硬體，能引進的商業模式與規模有限，廳舍發展自然受限，有時業者營造出的藝文氛圍與市府想法有落差，市府也不好置喙。