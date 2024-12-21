桃園宇內溪2年4死 擅闖最重罰百萬

桃園市小烏來風景特定區宇內溪上游，多數流域水深且藏暗流，近2年已釀4人溺斃，現場設有警告標誌與電子圍籬管制，但擅闖沒有罰則，民眾不聽勸，甚至破壞設備進入。桃園市風景管理處擬定辦法，草案正在預告，未來違反者將開罰5000元到100萬元罰款。

小烏來風景特定區是桃園知名景點，除小烏來瀑布、天空步道、天空繩橋等景觀設施，還有桃園境內唯一有救生員駐點的開放水域「宇內溪戲水區」，但戲水區上游水域潭深又藏暗流，去年7月有3國中生戲水溺斃，今年9月有1大學生命喪於此。

當地民眾表示，在地人都知道宇內溪暗流多，不敢隨便下水，出事的多半是外地遊客，岸邊雖然有警告標誌，許多人仗著自己會游泳下水嬉戲，導致意外不斷。

復興區長蘇佐璽表示，理解市府採取強應手段管制的原因，但宇內溪也是當地原住民泰雅族的獵場，族人至今保有持魚叉射魚傳統，全面禁止恐衝擊文化與技藝傳承，盼市府與地方一起討論找出權宜辦法。

風景管理處長廖育儀說，宇內溪除了戲水遊客，偶有釣客未穿救生衣，在岸邊岩石跳來跳去尋找釣點，同樣具有危險性；現場雖有設電子圍籬，只要民眾觸發裝置，管理員會馬上趕抵勸離，但擅闖情況層出不窮，甚至有人破壞裝置，防不勝防。

廖育儀說，宇內溪為野溪，非水利署或市府水務局列管河川，無法以河川管理辦法約束、管制擅闖者，依觀光發展條例訂定「桃園市復興區小烏來風景特定區宇內橋至宇內溪上游風景特定區邊界禁止事項」，明定該特定區除了戲水區，其他水域未經許可均禁止進入，也不能在管制區燃燒任何物品，違者依發展觀光條例開罰。

桃園市政府表示，小烏來風景特定區禁止事項草案預告到26日截止，屆時將視各方意見調整內容，實施日期待草案拍板後決定。