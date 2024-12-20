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頭份中正、民族路口連15年苗縣地王 每坪逾61萬

中央社／ 苗栗縣20日電

苗栗縣114年公告土地現值今天評定出爐，平均調幅2.26%，將於明年1月1日依法公告。其中，頭份市中正路與民族路口角地連續15年蟬聯「地王」，換算1坪約新台幣61.3萬元。

苗栗縣地政處指出，苗栗縣114年公告土地現值今天經地價及標準地價評議委員會評定通過，主要以地價區段間均衡及公告土地現值與實價登錄交易價額差異較大地區作檢討並適度調整，整體而言，小幅上漲，平均調幅2.26%。

地政處表示，苗栗縣明年公告土地現值最高區段地價仍為頭份市和平段140地價區段，位於中正路上、和平路與民族路間的商業區，公告土地現值為每平方公尺12萬5000元；最高宗地地價為此區段內中正路與民族路交叉路口角地，公告土地現值為每平方公尺18萬5500元，換算1坪約61萬3000元。

114年公告土地現值地價調查，地政處指出，買賣實例蒐集期間為112年9月2日至113年9月1日止，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量，較前期增加12.59%，整體而言，呈量增價漲之勢。

至於交易較熱絡區域，地政處表示，主要在苗栗市、頭份市及竹南鎮。其中，苗栗市交易頻繁區段集中在台鐵苗栗後站及縣府周邊地區。

竹南鎮、頭份市地區，地政處指出，受桃竹苗大矽谷計畫推動、國道1號五楊高架道路向南延伸及新竹縣、市高房價外溢等影響，持續帶動區域房市蓬勃發展，交易較熱絡地區包括竹南科學園區區段徵收區（大同段）、竹南市區（新博愛段、光復段及環市段）、山佳國小、海口國小一帶及頭份市八德二路、昌隆廣場、苗北藝文中心一帶。

苗栗市 苗栗縣 頭份

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