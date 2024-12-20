25家優質企業獲桃金企業獎 張善政勉帶領業界持續進步

桃園市長張善政今日下午於市府綜合會議廳出席桃金企業頒獎典禮，期勉獲獎者樹立典範，帶領桃園企業持續進步發展。

張善政表示，桃金企業獎是以ESG概念為核心，分為環境永續、幸福企業、企業治理、企業品牌及企業女力等5大類別，而桃園作為全台最大工業城有上萬家企業，這屆桃金企業獎徵件成果豐碩，總計吸引170件投件、121家各領域企業報名，由台灣遠見雜誌協助籌組評審團並建立評審機制，以及評審團從初審、複審、實地訪視到決審，在長達3個月的期間辛苦評選，嚴格選出25家優質企業，獲獎者能脫穎而出非常不容易。

張善政特別頒祥儀公司「志工企業感謝獎」，說明祥儀企業連續7年與市府攜手，打造亞洲最大整合型機器人競賽盛會「TIRT桃園國際新創機器人節」，不僅從桃園地方賽事擴大成為國際賽事，每年吸引的參加隊伍越來越多，至今累計超過1萬支國內外隊伍參賽，耗資超過5000萬元，捐贈相關機器人設備至全台近200所學校，因此頒獎感謝祥儀企業對教育及科技發展等相關領域的付出。

評審團代表勤業眾信聯合會計師事務所永續確信服務負責人陳盈州表示，從初審、複審、實地訪查到決審的評審過程中，都能看見每一個企業在生產流程及服務精神等層面，積極落實ESG永續發展目標，並為深耕桃園而努力，同時也具體展現出桃園在智慧城市、企業永續等政策推動的活力及生命力。

經發局表示，市府積極推動智慧城市建設，並以淨零轉型與ESG實踐為基礎，設立全台第一個以ESG為核心理念的地方政府獎項。這屆獎項設計重點為彰顯環境、社會、公司治理的發展成果，並且重視企業品牌形象，同時挖掘在地企業的優秀女力，希望藉此引領更多桃園企業實踐ESG目標，提升桃園競爭力。

2024年桃金企業獎得獎名單：「ESG環境永續」台灣美光晶圓科技、葡萄王生技龍潭園區廠；「ESG幸福企業」明基材料、桃園國際機場公司獲獎，「ESG企業治理」時碩工業、碩陽電機；「企業品牌」台灣橫浜八景島、美科科技獲獎，「企業女力」群閎科技創辦人及董事長邱春華，與科達製藥副總經理陳美玲。