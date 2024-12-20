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強化婦女中高齡就業 桃園就服處年近200場徵才媒合逾80%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
勞動局、就服處表揚績優工作人員。圖／勞動局提供
勞動局、就服處表揚績優工作人員。圖／勞動局提供

桃園市政府就業職訓服務處統計今年辦理近200場徵才活動，服務求才、求職逾10萬人次，媒合率超過80%，各項職業訓練及培力課程超過50班次。明年除繼續辦理徵才，也要加深推動婦女、中高齡再就業等計畫。

就業服務處推動「青年安薪就業讚」方案，透過青年就業獎勵和事業僱用獎勵，今年起全面提高職缺媒合薪資至3萬元以上，確保青年獲得合理、穩定的待遇，並促使企業營造公平合理的用人環境，今年累計媒合件數逾4000件次，執行績效高達93%。

就服處說明，隨著產業缺工以及超高齡化社會的來臨，市府持續協助青年、中高齡、二度就業婦女重返職場，加強整合中央及地方資源，創造友善的職場環境，推動中高齡友善廠商認證等專案，協助不同的族群其回歸就業市場降低失業率，包括針對原住民族、新住民族群開班訓練一技之長，同時提供因家庭因素退離職場的勞工就業促進方案，提升勞動力運用效能，紓緩缺工問題。

勞動局、就服處今日為平時在第一線和幕後團隊舉辦績優就業服務人員頒獎，局長李賢祥感謝這群優秀同仁的努力奉獻，肯定獲獎人員細心耐心服務求職的民眾，從了解求職者人格特質，運用訪談、探索、生涯卡等測評工具，協助每一位求職者包含特定對象者皆能找到適合自己的工作。

就服處表示，透過個別化的就業輔導，幫助民眾重建其信心及穩定，妥善運用各項就業促進工具，協助求職者成功進入企業工作。在面對企業主方面，如遇雇主或仲介反映問題時，也能積極溝通協調解決問題，並且運用統計方法致力於改進工作績效，簡化行政作業提升申辦效率。

求職 重返職場 青年

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