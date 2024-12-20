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豐采520鄰損擔保金1億元入帳 停工一年多 復工仍沒時間表

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
豐采520建案因天坑事件停工至今，裸露的鋼骨成為不少周邊居民的憂慮。記者巫鴻瑋／攝影
豐采520建案因天坑事件停工至今，裸露的鋼骨成為不少周邊居民的憂慮。記者巫鴻瑋／攝影

因天坑爭議被迫停工的竹北「豐采520」建案，停工一年多復工仍遙遙無期，新竹縣府證實，豐邑建設承諾的1億元鄰損擔保金已經匯入縣政府擔保帳戶，不過豐邑仍需完成3項條件，加強監測系統、鋼梁安全性分析、道路地質改良確認，才能夠申請後續建案復工。

新竹縣府工務處長戴志君表示，豐采520搶險計畫已在12月6日通過，地下室臨時擋土設施已用永久性結構物取代，且已經由縣府、周邊社區代表、專案小組委員會勘確認。豐邑建設也在12月19日將1億元鄰損擔保金匯入縣府擔保帳戶。

豐采520去年4月發生特斯拉天坑事件後斷斷續續停擺，去年9月完成搶險工程後，完全停工至今超過1年，原定這個月大樓就該完工交屋，至今卻只有鋼骨矗立在基地上，引發承購預售屋的買家恐慌，擔心變爛尾樓，更已有不少買家認賠殺出，與豐邑提前解約「不買了」。

新竹縣府指出，「豐采520」要復工必須有4項條件，除了大有可為社區為代表要求的1億元鄰損保證金，還有另外3項是監測系統的整體優化、小梁挫曲的安全性分析，以及道路地質改良的必要性確認且實施。

戴志君指出，如今1億元工務處昨天已經收到了，目前三方技師群已擬定方案，將針對監測系統的整體優化後續準備開會審查。而台灣省結構技師公會鑑定完成的建案地下室小梁挫曲安全性分析，近期也將開會確認。至於道路地質改良的必要性確認及實施，已經排定時程將進行透地雷達檢測。

戴志君強調，新竹縣府對於豐采520是否放行復工，必須「一切以安全為重」，除了事發後完成搶險工程，才再進入第2階段工作，即建案周邊道路地質改良必要性確認與實施，以及確認鄰損擔保金入帳。

不過豐采520復工自救會不少承購預售戶的成員仍擔心建案無法如期完工，呼籲之後復工會議除了有建商代表、縣政府工務代表、周邊住戶代表及技師代表外，應該將承購戶也納入與會代表當中參與會議，不該將同樣受害的承購戶排除在外。

新竹 豐邑 520

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