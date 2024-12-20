豐采520搶險計畫通過 鄰損擔保金1億元入竹縣庫

竹縣府今天指出，豐采520建案釀坍塌停工至今，豐邑公司執行新台幣1億元鄰損擔保金已入庫，目前通過搶險計畫，後續豐邑若完成相關道路改良與安全作為等條件，可提復工申請。

針對坍塌善後，新竹縣政府今天透過文字表示，豐采520建案工地發生多次附近道路坍塌事件（竹北天坑案）停工至今，專案小組日前做出4安全決議，包含監測系統的整體優化、小梁挫曲的安全性分析、繳交鄰損擔保金1億元給竹縣府、道路地質改良的必要性確認且實施。

新竹縣工務處長戴志君告訴中央社記者，豐邑公司日前完成地下室施作，以永久性結構物取代臨時擋土設施，經郭姓技師、專案小組委員、竹縣府相關單位等進行現場會勘後，再到縣府開會，會議有地方居民指定的安全鑑定報告單位為台北市土木技師公會參與，通過搶險計劃。

他表示，通過搶險計劃的依據，為在台北市土木技師公會鑑定報告結論及監測現況數值均穩定安全。

戴志君說，豐邑公司的鄰損擔保金1億元已入帳縣府，目前第三方技師群已擬定方案，將針對監測系統的整體優化後續準備開會審查，在道路地質改良的必要性確認及實施，已排定時程將進行透地雷達檢測。

他指出，還有台灣省結構工程技師公會鑑定，已完成建案地下室小梁挫曲安全性分析，近期也將開會確認；後續豐邑若完成相關道路改良與安全作為等條件，可提復工申請。

搶險，是指災變導致設施發生損壞或已發生險象，為防止損壞險象擴大所作的緊急搶救措施。