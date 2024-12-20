苗栗縣通霄相思窩百年土地公秘境 再爭取700萬環境改善工程

苗栗縣通霄鎮烏眉里相思窩百年土地公，因緊鄰著高鐵鐵道，成為許多鐵道迷拍攝高鐵列車的秘境，甚至還被網友暱稱是高鐵土地公，但周邊環境較荒蕪，且有坡度黃泥路徑也容易濕滑，地方爭取900多萬元環境改善工程，近日順利完工並於今天完成驗收。

里長溫昌瑞說，這裡可以拍攝到現代化高鐵列車與百年土地公廟同時入鏡，新舊年代衝擊形成強烈對比，再搭配陽光灑落的剪影，是很特殊的畫面，前來追拍鐵道迷絡繹不絕，但因地處偏僻，環境及路徑較差，因此透過立委陳超明向農業部水保署爭取補助經費辦理環境改善工程。

他說，一期工程完工後，目前二期工程也正在發包作業中，未來將由社區志工負責維護環境清潔，以友善遊客前來取景。

陳超明服務處指出，繼一期工程後再成功爭取到第二期700萬元的經費，將持續提升相思窩周邊的環境品質，這次的工程將著重於步道優化、景觀美化及安全設施，另外附近池塘也將增設環湖步道及道路指標。