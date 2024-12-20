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影／苗栗縣消防員今晉陞授階 鍾東錦：人員升遷一定公平
苗栗縣消防局今天舉行消防人員晉陞授階、頒發消防設備師、士與有功人員、救災救護工作獎勵金等；縣長鍾東錦主持授階，他強調消防人員只要表現佳，分數、排名在前，一定支持升遷，他不會受其他人的意見影響，因為只有公平才能激勵團隊士氣，大家可以放心。
今天晉陞授階的消防局幹部包括副大隊長蘇智遠晉陞科長，科員吳苙閎晉陞副大隊長；同時頒發第一線消防人員執行救災工作獎勵金、消防設備師及設備士國考及格11人，舉發民間消防專技代檢人員不實檢修有功人員。
另外通過內政部消防署繩索救援訓練「初級」、「進階」及「教官班」共12人，通過率全國第一，都由鍾縣長逐一授贈階級胸章鼓勵。
第一線消防人員執行救護勤務，使用12導程心電圖機監測，有37人成功挽救心肌梗塞及OHCA（到院前心肺功能停止）病患生命，都獲頒獎勵金。
鍾東錦指出，苗栗整個縣過去都是鄉村型態，但近年已明顯轉變，竹南、頭份的大樓愈來愈多，消防人員面對大樓數量大幅增加，應該常到現場了解大樓救災時可能出現的狀況並因應，大樓消防設施也要嚴格把關，因為苗栗禁不起任何一次嚴重的災害。
消防局長匡夢麟感謝縣長大力支持消防業務推動，今年縣內已添購一輛「50公尺高空雲梯車」，不僅充實人力、裝備和器材，並編列5億3000萬元整建銅鑼、竹南、頭份、三灣、獅潭及象鼻等消防廳舍，改善職場環境，讓消防人員有良好居住環境，期許大家持續精進各項專業技能與職能，讓團隊持續成為53萬苗栗鄉親安居樂業的強力後盾，朝「苗栗願景、前程似錦」目標邁進。
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