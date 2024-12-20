明年元旦起免費打公費流感疫苗 桃園12月前注射可抽獎

衛福部疾管署日前宣布明年1月1日起，出生滿6個月以上未接種公費流感疫苗者，都可以接種，直到疫苗用完。桃園市衛生局表示，呼吸道傳染病的風險逐漸上升，目前還有約9萬劑疫苗，符合資格的民眾盡早在春節前打好疫苗，做好自身防疫工作。

為了鼓勵市民接種流感及新冠疫苗，推出了「桃園打疫苗抽大獎」，接種流感疫苗人數已超過50萬，而COVID-19 JN.1疫苗接種人數也逾12萬。11月26日直播抽出了30名幸運得主，獲得王品系列餐券，抽獎持續六周，期末還有機會獲得超大獎。

衛生局統計至12月13日，桃園市65歲以上長者流感疫苗接種率41.3%，6歲以下學齡前兒童接種率61.9%。今年流感疫苗採購總計63萬餘，疾管署近期也新增配賦桃園市1萬多劑，至13日累計接種53萬餘多劑，目前還有9萬多劑。

設籍桃園市的市民，10月1日至12月31日期間，在桃園市合約醫療院所或社區接種站完成公費流感疫苗或新冠JN.1疫苗接種，即可參加抽獎，每接種一針，就能獲得一次抽獎機會，打兩針則有兩次機會，疫苗數量有限，越早接種中獎機會越多。