苗栗音樂佳餚耶誕城明起連4晚開唱 搭配「好玩卡」正是時候

苗栗縣政府攜手在地業者推出「苗栗好玩卡」，讓遊客用手機就可輕鬆暢遊苗栗各大景點，苗栗音樂佳餚耶誕城將從12月21至24日在竹南運動公園登場，將邀超過31組知名藝人演出，縣府推荐搭配好玩卡行程及優惠租車方案暢遊苗栗、聽演唱會，在苗栗度過開心佳節。

苗栗縣文化觀光局推荐外縣市遊客參考好玩卡格上租車自駕24小時方案（優惠價1300元），不受地區限制，可視個人行程規畫方便的租車地點，搭乘高鐵抵達苗栗後再輕鬆租車前往景點，搭配苗栗農場或牧場的「經典農遊」玩法及遊賞海岸風光的「慢活海線遊」2種遊程，可讓行程更豐富。

「經典農遊」可規畫自然圈農場套裝行程方案，農場限定的季節餐點，再搭配美學藝術畫框DIY體驗，感受大自然氣息；或規畫飛牛牧場一日遊，好玩卡飛牛牧場套票包含門票、牧場必吃鮮乳冰淇淋1個、迎賓乳製品1杯，最適合親子共遊；此外，為推廣金牌農村優質農遊行程，好玩卡12月再推出卓蘭鎮壢西坪休閒農業區體驗套票，透過農田藝術導覽、農作體驗及手作DIY，讓遊客感受藝術與農村的美好結合。

文觀局指出，慢活海線遊首站可前往苑裡心雕居品嘗好玩卡限定販售的限定料理「慢魚海味鯊魚餅漢堡下午茶」，再到享沐時光泡溫泉，體驗舒適的泡湯環境，接著可到竹南龍鳳漁港賞夕陽、造訪有「苗栗小墾丁」美譽的假日之森，體驗好玩卡特別推荐的沙板體驗，初學者不用擔心，體驗區域水深僅及腳踝，遊客能安心享受沙板滑行的快感。

行程最後可前往竹南運動公園，參加「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」連續4晚的主題音樂會，每晚6點熱力開唱，為苗栗之旅完美畫下句點。