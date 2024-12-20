大溪豆干節融入鳳飛飛元素本周末登場 停車資訊一次看
「2024大溪豆干節」市集活動將於本周末登場，桃園市大溪警分局表示，因會場周邊道路路幅狹窄，為避免參觀民眾車輛違規停放，主辦單位將於大溪區多目標體育館前廣場（大溪國小正對面）辦理相關展演活動，警方交通管制措施規畫。
大溪是歷史傳承的文化重鎮，位居十大觀光小城，以濃厚的生活氣息著稱，今年豆干節以全新升級「豆樂風格市集」主題，融入歌后鳳飛飛元素，在地豆製品及藝文業者，各地蔬食料理達人與日本沖繩石垣島特色擺攤，超過40個特色攤位參與，歡迎來大溪品嘗體驗。
大溪警方說，本周末除了舉辦「2024年大溪豆乾節」外，因大溪轄內鄰近尚有普濟堂、福仁宮、中正公園、木藝生態博物館、蔣公行館等遊覽名勝景點，預計將吸引眾多遊客前來，大溪分局特別規畫交通疏導措施讓遊客有良好的旅遊品質。
大溪警方表示，因會場周邊道路路幅狹窄，為避免參觀民眾車輛違規停放，主辦單位將於大溪區多目標體育館前廣場（大溪國小正對面）辦理相關展演活動，警方交通管制措施規畫。老城區單向管制：康莊路＞右轉往中正路＞左轉往普濟路＞左轉往金城路＞右轉往康莊路。活動會場管制路段：大溪區登龍路段（中正路與登龍路口至登龍路與登龍路88巷口）設置攤位，車輛禁止進入。
大溪警說，請民眾將車輛停放月眉第二停車場至山豬湖停車場；假日期間編排警力於會場周邊重要路口指揮疏導，並執行違停車輛取締請民眾勿違規停車；如車位停滿，建議民眾可將車輛停於橋頭停車場，經由大溪橋步行至展場，享受文化饗宴。也呼籲，因展場停車位有限，請民眾多加利用大眾運輸前往，避免造成壅塞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言