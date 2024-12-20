苗縣西湖苗28道路4彎道沒路燈 夜間行車不安全
苗栗縣苗28西湖鄉路段日前發生一起交通事故，現場1支路燈桿被撞斷至今尚未修復，有民眾檢視該路段有4處彎道沒路燈，形成夜間行車安全隱憂，希望公所能正視交安盡速改善。
有民眾質疑說，苗28線1.5K處本月12日路燈(編號1813)遭撞毀，與此段彎道處路燈不足有關，形成安全隱憂，但西湖公所公文每年喊沒經費「錢花去哪」，讓苗栗西湖往來用路人難以接受，行車安全何在。
對此，公所表示，鄉內苗28線多處彎道皆有設置路燈設施，且苗28線行車分向線為不可超車之雙黃線，經查近期苗28線多次造成車禍事故案件，皆在白天發生，應為車速過快及對路況不熟所致，並無關夜間昏暗照明度不足問題。
公所並強調，苗28線沿線大都有路燈，民眾質疑4處彎道沒路燈部分，考量經費有限，將規畫設置相關反光設施；至於道路車速過快問題，將向縣府建議增設道路限速牌面，提醒用路人行車安全。
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