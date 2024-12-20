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感念家扶幫助 桃園副議長李曉鐘連續17年捐萬斤柳丁

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會副議長李曉鐘與市長張善政一起品嘗柳丁味道。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘與市長張善政一起品嘗柳丁味道。記者陳俊智／攝影

桃園市議會副議長李曉鐘幼時家貧，曾受家扶中心幫助，成年後對公益不遺餘力，更連續17年訂購1.2萬斤雲林柳丁，分送桃園弱勢家庭及團體。今年的柳丁今天運抵桃園，市長張善政特別到場致贈感謝狀，李曉鐘盼行動能拋磚引玉，號召更多人做公益。

李曉鐘在家排行老大，另有5個兄弟姊妹，國中時父親病逝，家計重擔光靠到母親賣菜難以支應，所以曾受家扶中心認養資助。為了分擔家計，李也放棄升學，在車廠當學徒習得一技之長，也開過大貨車，後來從政為民服務，行有餘力便一直熱衷公益。

李曉鐘17年前自己開卡車到雲林採購柳丁，運回桃園再分送各個弱勢家庭及社福團體，近年雖多由助理處理載運事宜，但偶爾還是會小試身手。

張善政今致贈感謝狀時，也品嘗現切柳丁味道，頻頻點頭稱讚柳丁品質佳。他表示，副議長很有心，採購柳丁不但關懷弱勢，也照顧到農民生計，一舉數得，幫助了許多人。

李曉鐘說，因為小時候受過幫助，所以他一直有個理念，「能夠回饋社會就盡量回饋社會」。捐贈柳丁的行動未來會持續下去，希望這個行動能拋磚引玉，促使社會上有愛心的人及更多社會賢達一起做公益，照顧需要被幫助的人。

桃園市議會副議長李曉鐘幼時家貧，曾受家扶中心照顧，現在連續17年捐上萬斤柳丁給桃園弱勢家庭及社福團體，回饋社會。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘幼時家貧，曾受家扶中心照顧，現在連續17年捐上萬斤柳丁給桃園弱勢家庭及社福團體，回饋社會。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘（藍衣）幼時家貧，曾受家扶中心照顧，現在連續17年捐上萬斤柳丁給桃園弱勢家庭及社福團體，回饋社會。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘（藍衣）幼時家貧，曾受家扶中心照顧，現在連續17年捐上萬斤柳丁給桃園弱勢家庭及社福團體，回饋社會。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘幼時家貧，曾受家扶中心照顧，現在連續17年捐上萬斤柳丁給桃園弱勢家庭及社福團體，回饋社會。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘幼時家貧，曾受家扶中心照顧，現在連續17年捐上萬斤柳丁給桃園弱勢家庭及社福團體，回饋社會。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘（右2）長年熱心公益，關懷弱勢家庭及社福團體，市長張善政（左2）親頒感謝狀致謝。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘（右2）長年熱心公益，關懷弱勢家庭及社福團體，市長張善政（左2）親頒感謝狀致謝。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘曾開大貨車分擔家計，後來回饋社會也曾開車南下雲林載柳丁回桃園，近年雖多由秘書協助處理，但偶爾會小試身手。記者陳俊智／攝影
桃園市議會副議長李曉鐘曾開大貨車分擔家計，後來回饋社會也曾開車南下雲林載柳丁回桃園，近年雖多由秘書協助處理，但偶爾會小試身手。記者陳俊智／攝影

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