中壢舊城區重新妝點 辦2條文化體驗路線

桃園市中壢市區發展早，舊城區承載著城市發展的歷史脈絡與文化記憶，桃園市長張善政表示，今視察中壢舊城再生特色老店及文化資產館舍，市府將以保存中壢發展歷史，同時必要改造工程的雙軌並進策略，對舊城區進行相關規畫。

張善政說，中壢舊城區不僅承載著城市發展的歷史脈絡與文化記憶，更因鄰近火車站而發展出獨特的「小東南亞」特色商圈。市府將以保存中壢發展歷史，同時進行必要改造工程的雙軌並進策略，對舊城區做相關規畫，讓未來的舊城區不僅要吸引長輩，更要讓年輕人感到舒適愜意，打造一個既能欣賞特色產品，又能體會城市發展脈絡的獨特空間。

桃園市文化局表示，此次踏查從修復再利用的歷史建築中平路故事館為起點，隨後參觀販賣各式東南亞商品的RJ Supermart、創立於1929年並榮獲去年桃園金牌好禮人氣王第一名的新珍香餅行、百年老店湯記口味肉鬆，及「壢景町」警察宿舍群等地標景點，展現中壢深厚的人文底蘊。