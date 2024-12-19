中壢舊城區重新妝點 辦2條文化體驗路線
桃園市中壢市區發展早，舊城區承載著城市發展的歷史脈絡與文化記憶，桃園市長張善政表示，今視察中壢舊城再生特色老店及文化資產館舍，市府將以保存中壢發展歷史，同時必要改造工程的雙軌並進策略，對舊城區進行相關規畫。
張善政說，中壢舊城區不僅承載著城市發展的歷史脈絡與文化記憶，更因鄰近火車站而發展出獨特的「小東南亞」特色商圈。市府將以保存中壢發展歷史，同時進行必要改造工程的雙軌並進策略，對舊城區做相關規畫，讓未來的舊城區不僅要吸引長輩，更要讓年輕人感到舒適愜意，打造一個既能欣賞特色產品，又能體會城市發展脈絡的獨特空間。
桃園市文化局表示，此次踏查從修復再利用的歷史建築中平路故事館為起點，隨後參觀販賣各式東南亞商品的RJ Supermart、創立於1929年並榮獲去年桃園金牌好禮人氣王第一名的新珍香餅行、百年老店湯記口味肉鬆，及「壢景町」警察宿舍群等地標景點，展現中壢深厚的人文底蘊。
文化局說，市府自去年起推動中壢老城區文化小旅行，廣受歡迎，今年11月底至12月24日再規畫2條文化體驗路線，各辦理9場次，帶領民眾體驗在地特色。此外，市府目前正在推動中壢舊城再生計畫，包括「博愛路－康樂路歷史人文通學步道」、「中正公園串連仁海宮」及「復興路重塑」等，期望透過硬體設施的優化與人文風貌的保存，讓更多民眾感受中壢舊城區獨特的魅力。
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