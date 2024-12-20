龍潭運動公園 遊戲場、候車亭啟用

桃園市龍潭區龍潭運動公園周邊交通便捷，市府以公園為核心打造全齡化運動休閒場域，昨天啟用，公園遊具巧思融入軍事及台地丘陵特色。市長張善政也同步「開箱」公園旁的長廊式候車亭，先整合國道與市區客運，未來將規畫轉運站。

龍潭運動公園東側臨龍潭交流道聯絡道路113乙、北靠省道台3線北龍路，交通便利且近龍潭商圈。市府斥資7800萬元，升級公園兒童遊樂設施、改善人行道改善，並新建微型轉運站與候車亭。

桃園市工務局指出，依不同年齡層使用需求，分區規畫小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區及樂齡體健運動區，提供孩子多元探索、親子互動場域。

張善政昨天參與龍潭運動公園兒童遊戲場啟用儀式，公園旁也同步啟用長廊式候車亭，附近有YouBike站點及停車場，方便轉乘。市府在當地擬定短中長期轉運策略，將打造永久轉運站。

交通局說明，中期規畫龍潭先導轉運站，參考八德轉運站模式，設6個月台與約123格機車位，預計明年7月動工、後年10月啟用。長期規畫將結合大昌路整體開發區都計，打造更完善公共運輸系統，滿足區域居民需求。