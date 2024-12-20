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竹縣市敬老愛心卡 擴大搭國道客運
新竹縣政府日前宣布持敬老卡及愛心卡，可新增搭乘4條國道客運路線前往台北、台中、林口等地，方便長者與身障者。新竹市政府也透過數據分析，昨天辦記者會宣傳持敬老愛心卡可擴大搭乘國道客運「新竹-台中」、「新竹-林口長庚」路線，外出更便利。
新竹市政府近年增加敬老愛心卡使用範圍，繼去年9月開放到新竹市農會購買蔬果及農特產品，今年10月可至合作藥局購買保健食品與醫療耗材後，昨天再擴大搭乘國道路線「新竹-台中」包括國光客運1866（含1866A、1866B）路線、新竹客運與台中客運9010路線；「新竹-林口長庚」國光客運1865路線。
代理市長邱臣遠在記者會上表示，經市府分析數據，竹市非常多長者會搭車到林口、台中，不管是就醫回診還是探親，都有一日生活圈往返需求。搭車費可由敬老愛心卡內600點全額支付。
另，新竹縣政府日前也宣布持新竹縣的敬老卡及愛心卡，昨天起可新增搭乘4條國道客運路線，分別為新竹-台中9010（台中客運、新竹客運）、新竹-台中1866（含1866A，國光客運）、新竹-林口1865（國光客運）及新竹-台北9003（新竹客運、三重客運）。
竹縣府社會處指出，敬老卡、愛心卡每月補助500點，持卡搭乘這些國道路線可享有半價優惠。其中國光客運1866（含1866A）路線採對號座，需先至售票櫃台畫位。
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