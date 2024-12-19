為何出國玩之前應把苗栗玩透透？ 縣府給答案了
苗栗縣政府今天舉辦食農教育及永續農遊成果發表會，行銷縣內「食農教育」、「綠色旅遊」推動成果，期待整合各地亮點推薦給竹科企業、學校及旅遊業者，打造友好且永續經營的合作平台。縣長鍾東錦呼籲鄉親在出國遊玩之前，應該先把「苗栗玩透透」。
農業處長陳樹義指出，全縣有11個休閒農業區，其中包括109個社區及農村再生社區，農再生產的一級產品 經二級加工後，可交給休區提升為三至六級的產品；今年縣府積極輔導縣內休區與農再社區業者接軌學校與企業ESG的需求，並與科學園區科學工業同業公會合辦企業媒合會、踩線團，將縣內推動永續農遊的亮點業者推薦給竹科企業，建立友好合作平台。
此外，也辦食農教育踩線團，邀在職教師在縣內食農教育亮點休區及社區踩線，期待後續能媒介學校課程結合休區、社區合辦戶外教學課程。
苗栗縣今年並辦食農教育教案評選，有5案獲選，「金獎」為春田窯休閒農場、「銀獎」為阿賢農場、「銅獎」為後龍鎮水尾社區及「佳作」玉順農創莊園、屋角咖啡，另外也收錄14件教案成線上資料庫。其中獲金獎的春田窯「丸米弄草」教案，對象為企業團體，結合園區種植的仙草、客製化燒陶等，設計烤仙草奶茶及烤友善米丸子體驗。
綠色旅遊5家入選業者包含三義鴨箱寶、喜妹娜哇有限公司、蜜鄉養蜂園及南江休閒農業區旅遊中心、三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會，勉勵業者持續推動永續農遊，成為苗栗縣綠色旅遊示範點。
鍾東錦指出，苗栗縣與桃園、新竹縣市互為共同生活圈，近期在桃竹竹苗高峰會中，4縣市首長在生活、教育及文化交流有許多討論，不斷思考合作共好，一起給縣市民打造美好的生活。苗栗縣今年透過競賽鼓勵業者踏出第一步，針對經營缺失改善、優化服務品質，且可結合永續趨勢。
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