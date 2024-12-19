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113年國家永續發展獎 苗縣府初試啼聲獲入選獎

中央社／ 苗栗縣19日電

行政院國家發展委員會舉辦113年國家永續發展獎，獲獎名單揭曉，苗栗縣政府由工商發展處首次參選，以「栗創永續三生行動計畫」獲政府機關類入選獎。

113年國家永續發展獎今天舉行頒獎典禮，今年除經3階段評選出46個得獎單位外，特別新增「入選獎」獎項，將進入複選而未得獎單位擇優授予「入選獎」。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，工商發展處首次參賽，以「栗創永續三生行動計畫」為題，全面檢視17項永續發展目標，並以節電及綠色都市設計為主要框架，結合多項實際行動和策略，獲政府機關類「入選獎」殊榮，對縣府團隊推動永續淨零的莫大肯定。

工商發展處長詹彩蘋表示，在推廣節電方面，透過學校向家庭、社區擴散節電理念，落實能源弱勢關懷，提升能源效率，減少能源負擔；在城市規劃方面，藉由推動「綠色都市建築設計」項目，通過設置公共開放空間、綠化措施、可再生能源利用和環境保護措施，打造低碳、節能城市環境，促進都市綠化與生態保護。

除了推動綠色城市及能源策略，詹彩蘋指出，在企業輔導方面，縣府配合經濟部政策，推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級輔導計畫」，與企業共同朝低碳化、智慧化轉型前進，盼透過此次參賽，激勵更多民間團體及企業投入永續發展行列。

工商發展處提到，為達2050淨零排放目標，正積極推動縣內氫能發展，現已初步完成「氫能產業專區」開發基地可行性評估，規劃以促進民間參與公共建設方式，由民間投資興建綠能設施，並藉由擴大再生能源量能，及強化能源系統韌性等，多管齊下推動能源轉型，達成永續發展「苗西綠能區」目標，率領苗栗轉型為低碳永續城市。

低碳 永續 綠色

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