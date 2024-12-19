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桃園最具規模市民活動中心今啟用 設有展延平台服務南桃園

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區青山市民活動中心今啟用。圖／桃園市政府提供
桃園市楊梅區青山市民活動中心今啟用。圖／桃園市政府提供

桃園市楊梅區青山市民活動中心今啟用，桃園市長表示，隨著楊梅地區人口快速成長，市民對公共設施的需求日益增加，感謝青山里長吳水登成功協調地主，將面積近1000坪的土地捐贈給市府，促成青山市民活動中心得以建成啟用，為在地居民提供完善的社交場所，提升在地里民生活品質。

張善政說，本案工程總經費約為3296萬，總樓地板面積約150坪，興建地上2層建築物，中心1樓為開放式穿堂，搭配建物後方展演平台，可舉辦各類活動，容納約150人；2樓包含多功能教室、景觀走廊、簡易廚房等，為桃園最具規模的市民活動中心。建成後將提供市民朋友多元化的運用空間，促進市民間的互動，強化社區凝聚力。

楊梅區公所表示，青山市民活動中心整體建築造型以「廣納四方民眾進入」為概念，完工啟用後提供楊梅各年齡層市民更優質的社福空間，未來也可供社區班隊、舉辦音樂會及社區關懷據點等活動使用。市府將持續秉持重視公共環境空間，創造多元使用價值，讓市民享有更多的綠地，打造桃園成為環境友善、安全宜居、文化和經濟並進的新都會。

桃園市楊梅區青山市民活動中心今啟用。圖／桃園市政府提供
桃園市楊梅區青山市民活動中心今啟用。圖／桃園市政府提供
桃園市楊梅區青山市民活動中心今啟用。圖／桃園市政府提供
桃園市楊梅區青山市民活動中心今啟用。圖／桃園市政府提供

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