名額寶貴！桃園再成立2公托家園 將收托24名嬰幼兒快抽

公設民營桃園市龍潭凌雲及龍潭三坑社區公共托育家園今開幕，將各收托12名滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，明中午12時起受理報名登記至明年1月3日下午4時止。

桃園市長張善政今出席表示，龍潭地區原有2處公托家園，今再開設2處，成為龍潭區第3及第4家公共托育設施，同時也是桃園的第52及53家，市府將隨著龍潭的發展，持續努力尋覓合適地點，設立更多公共托育設施，以滿足在地鄉親托育需求。

張善政也感謝各級民代給予市府支持，讓市府有足夠的資源加速拓展收托服務量能，將持續完善各項婦幼政策，讓市民朋友放心生兒育女。

桃園市婦幼局表示，公設民營龍潭凌雲社區公共托育家園及公設民營龍潭三坑社區公共托育家園，由市府委託「桃園市嬰幼兒教保協會」經營管理，將各收托12名滿2足月至未滿2歲之嬰幼兒，明中午12時起受理報名登記至明年1月3日下午4時止，民眾若有送托意願，可至桃園育兒資源網線上登記，或至現場由服務人員協助預約報名，預訂於明年1月6日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果同日公布於該家園門口、桃園育兒資源網及該家園臉書粉絲專頁。