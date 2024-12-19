寒冬報佳音 桃園聖保祿醫院居家關懷送溫暖

桃園聖保祿醫院居家護理所「報佳音」團隊於今日上午探望5位臥床病患，帶來聖誕歌曲、禮物及修女的祈禱。醫師化身為聖誕老公公，為病患送上溫馨的祝福，讓他們提前感受聖誕的關懷與溫暖。

5位患者之一陳奶奶是失智症個案，個性爽朗喜歡聊天，但對人、時間和地點缺乏清楚的認知，因為下肢無力只能臥床休息。當聖保祿團隊到訪唱詩歌並送上祝福，陳奶奶非常開心，洋溢著幸福的笑容，仿佛忘卻了病痛與不便。

此外，陳奶奶的先生因中風長期臥床，也需要照護，報佳音團隊將祝福與關懷送到陳家，讓這對長期面對困境的夫妻能夠感受到來自社會的支持與愛。

聖保祿居家護理所護理長陳佳鈴說，居家護理所始終致力於服務長期臥床病患，提供專業的居家照護，是桃園市首家設立此類服務的機構。自2002年起，居家護理所每年舉辦的聖誕報佳音，已成為機構的特色之一，活動不僅傳遞醫療上的支持，更在心靈層面給予病患力量，並讓社會的關懷與溫暖傳遞到病患身邊。

聖保祿居家護理所目前正為近200位病患提供照護服務，其中包括三管病人與末期癌症病人。