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影／頭份市耶誕樹點燈 為防煙火意外今年將「加註警語」
苗栗縣頭份市昨晚在上公園點亮今年的耶誕樹，適逢冷氣團報到，在寒風和「飄雪」的襯托下，更凸顯耶誕節的氣氛，不過去年的耶誕樹在今年2月被人放煙火意外燒毀，今年的耶誕樹將加註「嚴禁煙火」的警語。
頭份市公所表示，每年耶誕點燈飄雪已成為頭份親子喜愛和期待的活動，為讓這個活動延續下去，今年除了打造全新的耶誕樹，還把周邊妝點的更美輪美奐，尤其木柵欄式的造景，營造出北歐的雪國氛圍。
昨晚點燈儀式結束後，市公所安排「音樂童年」、「小小管樂家樂團」由小朋友在樹下表演，現場還發送耶誕氣球，苗栗副縣長邱俐俐、頭份市長羅雪珠一起在服務台與民眾同樂，用客語說出「我愛客家」、「聖誕快樂」，現場排滿大手牽小手的民眾排隊講客語，可獲得充滿童趣的耶誕氣球。
羅雪珠說，為讓民眾感受暖暖的客家人情味，12月28日上午9到12點將安排在市公所中山老街劇場舉辦今年的頭份全國客家日，邀民眾一起講客語玩遊戲，動手「挼雪圓」、「牛汶水」，現場還有客家市集和精彩的藝文演出，一起感受客家冬節的氣氛。
頭份上公園的耶誕樹往年多持續到隔年元宵節後才會拆除，不料今年2月間有婦人帶小孩放煙火，意外燒毀 耶誕樹，有了這次 「教訓」，市公所表示將選擇適當地點設置「嚴禁煙火」警示牌；至於何時才拆除耶誕樹，因有市民代表認為「放太久」才會被春節期間的煙火波及，因此拆除耶誕樹結束點燈的時程，市公所還在研議中。
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