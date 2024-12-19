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活化高齡人力資源 竹縣設銀髮人才服務據點

中央社／ 新竹縣19日電

新竹縣政府今天表示，因應地方工商需求多，活化高齡者人力資源，在湖口鄉成立銀髮人才服務據點，將可彈性運用人才，協助解決勞動力短缺問題。

竹縣府今天在湖口鄉成立「新竹縣銀髮人才服務據點」並舉行揭牌儀式，縣長楊文科出席說，竹縣缺工情形明顯，雖有人口大量移入，年輕化程度高，透過此據點將可活化高齡者人力資源，也促進雇主聘僱銀髮人才傳承技術及經驗。

楊文科表示，竹縣人口每年不斷成長，其中65歲以上長者比例達13%，0至14歲約16%，在55到65歲人口為21%，鼓勵地方企業公司也可調整僱用策略，彈性運用人才，解決勞動力短缺問題。

勞工處長劉家滿會中說，為協助中高齡者就業，去年勞動部勞動力發展署桃竹苗分署也成立「桃竹苗區銀髮人才資源中心」，主動協助中高齡者就業。

劉家滿表示，另在勞工處也成立銀髮人才服務據點，若年長者有意願就業，此據點可提供就業輔導、媒合諮詢等服務，民眾多加利用。

中高齡 新竹 高齡者

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